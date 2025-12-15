根據球隊官方傷兵報告，里維斯（Austin Reaves）與克勒貝爾（Maxi Kleber）皆已確定缺陣，湖人將以不完整陣容迎戰西區勁敵。

▲鳳凰城太陽球星Devin Booker因右側鼠蹊部不適，狀態列為出賽成疑。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人持續進行NBA美國職籃（National Basketball Association）客場之旅，不過在台灣時間週一(14)日對上鳳凰城太陽前，球隊再度傳出傷病消息，輪換人手面臨不小考驗。Reaves因左小腿拉傷持續休養，這已是湖人近期缺少的重要火力之一。總教練JJ Redick日前透露，Reaves的復原進度良好，預計最快可於下週回歸。Reaves季打出生涯年表現，另一方面，Kleber則因腰部肌肉拉傷持續列入傷兵名單。雖然他本季角色相對有限，但在內線輪換與防守端仍具實用價值，球團對其復出時間相當謹慎，避免背部傷勢反覆影響長期狀態。太陽方面同樣傷兵纏身。布克（Devin Booker）因右側鼠蹊部不適，狀態列為出賽成疑，布魯克斯（Dillon Brooks）也因左腳阿基里斯腱痠痛同樣未定。此外，格林（Jalen Green）與利佛斯（Isaiah Livers）已確定缺陣，鳳凰城輪換深度同樣受到考驗。除了傷病因素，湖人後場新秀詹姆斯（Bronny James Jr.）本場也不會隨隊，仍被下放至南灣湖人磨練。詹姆斯本季在NBA與G聯盟之間往返，最近一次出賽為12月10日，僅短暫登場1分鐘，尚未得分。在人手不足的情況下，湖人勢必得重新分配上場時間，倚重八村壘（Rui Hachimura）、史馬特（Marcus Smart）與艾頓（Deandre Ayton）等角色球員撐起輪換結構。尤其是在客場作戰、對手具備不俗進攻火力的前提下，每一段輪換時間都將成為比賽關鍵。核心壓力自然落在唐西奇（Luka Doncic）身上。這名MVP等級球星本季場均35.9分、9.0籃板、9.0助攻，已是聯盟最具宰制力的進攻引擎之一。在Reaves缺陣情況下，他勢必需要進一步提升攻防影響力，才能彌補火力落差。