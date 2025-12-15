紐約洋基持續在休賽季「把該做的事一件件做好」。繼補齊投手輪值深度與牛棚人手後，球團再度完成一筆務實操作——以一年250萬美元的合約，簽回30歲的羅薩里奧（Amed Rosario），為板凳注入對左投的即戰力。他上一季隊左投打擊率突破3成，洋基隊媒《Yanks Go Yard》認為他能為球隊帶來更豐富的進攻手段。
羅薩里奧去年夏天短暫效力洋基，期間因一次拚命的防守動作撞牆受傷，出賽僅16場，但仍繳出33打數、打擊率.303的成績。季末他及時回歸，並在季後賽對左投時獲得信任，曾在關鍵戰役敲出帶有打點的重要安打，為球隊提供實質貢獻。
專剋左投 羅薩里奧的最大價值
羅薩里奧最被看重的，並非單純的守位彈性，而是他多年來對左投的穩定輸出。生涯9個賽季對左投，打擊率2成98、OPS .800；上季對左投更提升至打擊率.302、OPS .819。正因這項能力，他近年陸續受到光芒、道奇等隊青睞，如今也再次成為洋基板凳的重要武器。
在洋基現有配置中，羅薩里奧不僅能於內外野多守位輪替，也可在面對左投先發時，扮演針對性代打或輪休補位的關鍵角色，進一步提升板凳的戰術策略性。
補進羅薩里奧成本不高 符合洋基現階段補強方向
截至目前，洋基的補強策略以低價、短約的球員為主，尚未大幅引進重量級新援。球團仍需在牛棚、先發輪值與外野戰力上持續加碼，但在此之前，羅薩里奧這類低成本、功能明確的簽約，能先把容易完成的拼圖放到位。
同時，羅薩里奧也被視為休息室氣氛的帶動者，能在場上場下提供能量，對一支志在衝擊季後賽的球隊而言，這樣的角色並不多餘。洋基接下來仍需引進更多具衝擊力的新面孔，但至少在「對左投的即戰力」這一項目上，Rosario的回歸，已讓名單更完整一步。
消息來源：Yanks Go Yard
