隨著明年3月世界棒球經典賽（WBC）的臨近，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日籍強投山本由伸傳出可能參賽的消息，引發日美媒體廣泛報導。不過道奇總經理戈麥斯（Brandon Gomes）也針對山本的參賽可能性發表看法表示，目前仍未給出明確的「綠燈」：「山本會在經典賽出場的報導感覺為時過早。」
道奇高層擔憂球星健康！山本參賽仍需待球團點頭
近日全球媒體廣泛報導，山本將在明年的經典賽披上日本國家隊戰袍，若與已表態有意參賽的大谷翔平一同入選，日本武士隊將同時擁有投打兩大核心，朝衛冕之路邁進。
不過，作為兩位球星所屬球團的管理層，道奇高層對參站經典賽一事仍持謹慎的立場。總教練羅伯斯（Dave Roberts）此前曾公開表示，對於大谷以「二刀流」身分出賽並不樂見，直言「不希望他投球」。此外，道奇總經理戈麥斯（Brandon Gomes）也針對山本的參賽可能性發表看法，目前仍未給出明確的「綠燈」。
保險問題成關鍵！道奇GM：山本參戰的報導有點太早
道奇當地媒體《Orange County Register》引述戈麥斯的說法指出，山本出戰WBC仍有多項程序尚未完成，包括與MLB及球員工會之間的正式協調：「在正式決定之前，還有一些必要的手續，比如與MLB和大聯盟球員協會之間的協商等等。因此，就我所聽到的情況來說，山本會在經典賽出場的報導感覺為時過早。」
《Orange County Register》也進一步分析，保險問題可能是關鍵之一。報導指出，球團必須為參加WBC的球員投保，而球員若有較長的傷病史，取得合適的保險往往會變得困難。儘管如此，《Orange County Register》也評估，只要能就登板次數與投球限制等條件達成共識，道奇還是很有同意山本代表日本隊登板。
經典賽前車之鑑！克蕭曾因保險卡關
至於大谷翔平是否能以投打二刀流身分出賽，戈麥斯再度語帶保留，僅表示：「仍需要進一步討論。休賽季才剛開始，接下來會再進行協商」。
回顧2023年經典賽，「道奇神獸」克蕭（Clayton Kershaw）雖被認為有強烈參賽意願，但最終因保險問題，未能入選國家隊名單。隨著大賽腳步逐漸逼近，道奇球團將如何就山本由伸的參賽風險與球隊利益做出抉擇，勢必成為外界關注的焦點。
消息來源：《Orange County Register》
