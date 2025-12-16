我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士在客場以131：136不敵波特蘭拓荒者，不僅吞下本賽季對戰的「三連敗」，也讓柯瑞（Stephen Curry）狂砍48分的超神表現再次付諸東流。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷霆的防守構築在他們極具現代籃球思維的陣容之中。（圖／美聯社／達志影像）

▲格林在擔任四號位，協防/包夾時防守能力最強，但當他打中鋒協防時，通常沒有人能夠保護籃筐。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士和科爾都已經意識到，聯盟已經超越了他們王朝時期的陣容組成和戰術。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東逆奧馬刺和奧克拉荷馬雷霆那一場NBA盃比賽打完之後，全世界都看清了未來籃球會怎麼打，這如防守數據顯示的那樣，雷霆這個賽季正在宰制這個聯盟，他們的防守效率是104.8，這一季沒有其他球隊低於110。這也是在2020年之後的最低值，從2020-21賽季開始只有14支球隊曾經達到單季防守效率低於110，表現最佳的是2021-22賽季勇士的106.9。雷霆使用大量身高196-200公分、強壯、臂展和運動能力出色的球員對球持續施加壓力，創造大量失誤已發動攻防轉換，同時由於輪換深度出色，他們可以保持這樣的壓力持續整場，直到對方主力球員筋疲力盡到最終崩潰。然後在進攻端，這支球隊利用自己的運動能力持續給予禁區造成威脅，給予敵人創造對位上的威脅，簡而言之他們在48分鐘在攻防兩端不斷產生侵略性，將球員的運動天賦運用到最大。而作為舊時代的王者，金州勇士隊在這個時代顯得有些奇特，大量的老將和尺寸矮小的後衛擺在場上，缺乏禁區終結能力的內線，使用完全沒有進攻威脅的中前鋒4號球員。如果他們不是勇士隊，那這就是一支墊底的球隊。勇士本季連續敗給波特蘭拓荒者隊3次，這是一支僅有10勝16敗的球隊，不應該給球隊造成這麼大的威脅。但是波特蘭出色的運動能力，讓灣區在這三場比賽中疲於奔命，他們無法阻止威廉斯（Robert Williams）、阿夫迪亞（Deni Avdija）、莫雷（Kris Murray）、格蘭特（Jerami Grant）和夏普（Shaedon Sharpe）不斷進入禁區抓籃板、射籃和封蓋，即使柯瑞（Stephen Curry）單場投進12顆三分球、狂砍48分也無法彌補身形上的巨大差距。2021-22賽季勇士能夠重築他們的防守並且奪得冠軍的原因正是因為他們那一季擁有這五年最好的運動型鋒線戰力，在季後賽他們在內線對抗上並不落下風。但在那之後，勇士似乎正走向回頭路，選秀的失敗讓他們重新迷信小陣容和老將。這一季他們僅有的3位6呎8吋以上戰力之中，有兩人是運動能力可以當作沒有的波斯特（Quinten Post）和霍福德（Al Horford），另外兩人尚未贏得教練團輪換信任（Trayce Jackson-Davis和Malevy Leons）。最後信賴的內線是198公分的格林（Draymond Green），201公分的庫明加（Jonathan Kuminga）因為不適應體系被DNP，球隊有多達9名主力低於196公分，而且運動能力欠佳。勇士無法輕易的補強這類球員，因為他們在聯盟中都是稀有財，更何況勇士自己有這種球員（庫明加），卻也無法用好他。勇士過於特別的體系——圍繞柯瑞巨大的外線引力打造的以傳導球和空間為核心的架構，在如今的生態下不再具有絕對優勢，而聯盟也鮮少有他們的模仿者，這都顯示出「勇士體系」只是NBA歷史中一次美妙而特別的曲折，而並非大歷史的主旋律。而隨著王朝主力老化、離隊，他們要補進新人員十分困難，一是因為常年維持競爭力，讓他們難以透過正常薪資補強，而透過選秀提升戰力更是困難，懷斯曼（James Wiseman）、庫明加，這種高順位球員選了也沒有好懷竟去養成。隨著柯瑞及將在明年三月滿38歲，勇士似乎要以某種殉道的方式為璀璨的王朝轟轟烈烈地畫下句點。就如同《衛報》專欄作家Jonathan Wilson如此評價瓜迪奧拉（Josep Guardiola）和那支「Tiki-taka」巴塞隆納的衰亡：「在美妙理想主義的驅使下，他堅信無論發生什麼，自己的隊伍都應當是所有巴薩中最巴薩的．．．．．正如薩謬爾·韋伯重讀弗洛依德時的發問：『終極哲學是自我意義的根源，面對本身的解體，除了用追隨終極哲學的方式來毀滅自己，自我還有更好的掌控方法嗎？』控球時間更長了，投入前線的兵力甚至更多了——為了避免無可避免的混亂無序，瓜迪奧拉寧可過度詮釋這些曾經曾經造就偉大的巴薩之道。他不願自己的巴薩日漸衰弱，不願面對所信奉的哲學正在敗退，不願隨機事件介入的風險。他最後失敗了，但這場失敗至少貫徹了自己的主張。」這一段話不只可以用在巴塞隆納的自毀，也可以用在金州勇士的衰亡上，科爾（Steve Kerr）對於無球動態進攻的迷戀，與瓜迪奧拉對於全能足球堅持有過之而無不及。這並不是在否定科爾和他戰術的成就，當他2014年接手勇士時，他們只是一支優秀的季後賽球隊，而在那之後，他們變成了一支冠軍及別的球隊。傳切戰術在當時是革命性的，也是球隊四次奪冠的重要因素，但比賽已經發生了變化，他的陣容構建也與以往不同，核心球員都已經超過35歲了。科爾也是巧婦難為無米之炊，當她排出三後衛或四後衛的陣容，讓格林打中鋒，他身高6尺6寸，是勇士隊場上最高的球員。這種打法在早期很奏效，因為當時聯盟的大個子球員並不像現在這樣注重技術，格林很輕易的能夠用下盤和防守技巧擋住他們；而若無法在禁區得分，在內線打擊勇士，這些人在防守時就是柯瑞點菜狙擊的對象。但如今的NBA已經發生了變化，其他球隊早就追趕上來了，我們看到了比以往任何時候都多的身高6尺9寸以上的天才球員，他們不僅技術出色，而且能投籃、運球和/或傳球。格林在擔任四號位，協防/包夾時防守能力最強，但當他打中鋒協防時，通常沒有人能夠保護籃筐，而那些傳球能力出色的球員可以把球傳給空切的隊友或籃下接球的球員。面對身材高大的球隊，勇士隊在籃板球方面會遇到明顯的劣勢。他們的解決方法是把球捅出籃板，寄望速度優勢能讓他們更多地搶到五五開的球——這種方法有時確實有效，有時候則不然。我們剛剛提到的雷霆隊就是很好的例子，他們在身體上已經超越了勇士的「漢普頓五虎」，這次改良版的「死亡五小」，平均身高在6呎6吋左右，運動能力超群，霍姆格倫（Chet Holmgren）是一位技術全面的7尺長人，既能保護籃框又能拉開空間。我相信勇士和科爾都已經意識到，聯盟已經超越了他們王朝時期的陣容組成和戰術，因此他們不該是去修補這一套體系，而是應該去重組它。然而事實是勇士沒有那個能力和資產去完成這件事，這個聯盟並不獎勵那些長期處於競爭行列之中的球隊。科爾也不像瓜迪奧拉那樣去到曼城重新嘗試挑整自己的足球哲學。於是就是我們今天看到這一幅光景，三後衛的使用時間更長了、更多偏激的傳球以「創造」驚險的機會、3、4名勇士球員在籃下看著別隊球員摘下籃板，攻防轉換中目送對方運動型後衛一條龍上籃／灌籃而毫無辦法。在2019賽季結束後，每一年都有人在說「勇士王朝沒了」，雖然我們不能不對柯瑞抱有敬意，但燭火確實正在消滅。在90年代之後，我們沒有看過哪支王朝球隊存活如此之久，喬丹公牛在「最後一舞」中壯烈解體，OK湖人在科本和歐尼爾的爭吵聲中聒噪結束。勇士呢？在他們最後一奪冠已過了三年後的今天，這支球隊仍在拚搏，還在捍衛某種不可名狀的理念，即使那將是一場註定失敗的結局。