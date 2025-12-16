我是廣告 請繼續往下閱讀

「我希望他不要投，但老實說我也不確定，」羅伯茲直言，「大谷非常了解自己的身體狀況，我猜想目前的想法應該是只打擊，但我還沒有親自跟他談過。」

▲道奇球團內部也認為，在歷經高負荷球季後，山本由伸經典賽使用方式同樣需要審慎評估。（圖／美聯社／達志影像）

經典賽

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）多名球星預計將投入2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic），其中大谷翔平（Shohei Ohtani）已確定回歸，將再次領軍日本武士隊（Samurai Japan）。道奇棒球事務總裁安德魯．佛里德曼（Andrew Friedman）近日證實，已與日本武士隊相關高層就大谷翔平與山本由伸的經典賽使用規劃進行深入交流。佛里德曼透過《Southern California News Group》記者傑夫．弗萊契（Jeff Fletcher）轉述表示：「這是一場很棒的對話，重點在於保持溝通管道暢通。」佛里德曼強調，道奇方面充分理解經典賽對日本棒球的重要性，同時日本隊也尊重道奇球團的考量，「這是一種彼此尊重、共同合作，幫助所有相關方的過程。」道奇目前最關注的問題，在於大谷翔平是否會於2026年經典賽中同時擔任投、打二刀流。大谷在2024年因右手肘手術整季未登板，直到2025年6月才正式回到投手丘，道奇球團也採取相當謹慎的調整節奏，並在季後賽前讓他完整拉長投球負荷。2025年球季，大谷合計在例行賽與季後賽共投67.1局，對於一名剛恢復投球的二刀流球員而言，已屬高強度使用。道奇總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）日前也公開表示，球團希望大谷在經典賽期間僅擔任指定打擊（DH），避免再增加投球負擔。至於山本由伸，他在2025年寫下生涯新高的173.2局投球與30場先發出賽紀錄，並在世界大賽連續兩場淘汰戰於客場拿下勝投，成為道奇封王的重要功臣之一。球團內部也認為，在歷經高負荷球季後，經典賽使用方式同樣需要審慎評估。道奇雖然理想上希望主力球員在深度季後賽後獲得充分休息，但也清楚經典賽對國際棒球發展與日本球迷的象徵意義。如何在國家榮譽與球團長期規劃之間取得平衡，將是接下來數月的重要課題。