台灣旅美小將再傳捷報！權威棒球媒體《美國棒球》今（16）日公布了運動家最新的農場新秀排行榜。年僅20歲的台灣左投林維恩憑藉著本季在小聯盟的宰制級表現，強勢空降球隊農場第4名，球探報告更看好他未來性十足，預測他有望在2029年躋身運動家隊的大聯盟先發輪值，成為球隊倚重的第4號先發投手。回顧林維恩的驚奇之旅，他在2024年6月才正式加盟運動家，今年初經過世界棒球經典賽（WBC）資格賽的洗禮後，展現出超齡的身手。球團對他信心十足，讓他直接跳過新人聯盟，從低階1A起步。林維恩也沒有辜負期待，開季前12局的投球內容堪稱「鬼神級」，不僅狂飆24次三振，且沒有投出任何一次保送。火熱的狀態讓他本季一路「坐電梯」，單季橫跨三個層級，最終站上2A，成長速度令球團驚艷。根據《美國棒球》的球探報告分析，身高188公分的林維恩雖非以剛猛球速著稱，但他具備極佳的投球智商與攻擊好球帶的勇氣。在各項能力評分中（滿分80），他的「控球」獲得了高於平均水準的60分評價；球種方面，速球、曲球與變速球皆為55分，滑球50分，指叉球則為45分。報告指出，林維恩的四縫線速球均速約在91英里（約146公里），最快可達95英里（約153公里）。雖然球速不算頂尖，但他利用較低的出手點與優異的延伸動作，創造出優質的「上竄」尾勁。數據顯示，截至8月為止，他的速球好球率高達78%，並能讓打者揮空或追打壞球的機率超過4成。在變化球運用上，林維恩擁有一顆約83英里、具垂直位移的卡特球（Cutter），以及70英里中段、能製造大量揮空的曲球。此外，他還搭配一顆70英里以上的叉指變速球混淆打者。球團甚至計畫在2026年協助他開發橫向位移更大的橫掃球（Sweeper），進一步豐富配球策略。對於未來展望，美媒分析認為，林維恩已是運動家體系中最令人期待的年輕手臂之一。雖然有球探擔憂他的變速球在高層級賽事的壓制力，但若能隨著身體素質增強而提升球速，加上他流暢穩定的投球機制，絕對具備成為大聯盟中段輪值投手的潛力。