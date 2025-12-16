我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管經歷了一個飽受傷病折磨的賽季，韓籍內野好手金河成的身價卻不降反升！根據《MLB.com》引述消息來源指出，這位現年30歲的內野工具人已與亞特蘭大勇士達成協議，將簽下一紙為期1年、總值2000萬美元（約新台幣6.28億元）合約。值得一提的是，他先前才剛拒絕了價值1600萬美元（約新台幣5.03億元）的球員選擇權，如今成功為自己爭取到更優渥的薪資。金河成在去年休賽季原本與坦帕灣光芒簽下2年3100萬美元的合約，但在9月1日被勇士隊從讓渡名單（Waivers）中撿走。賽季結束後，他選擇不執行原本合約中2026年1600萬美元的球員選擇權，投身自由市場試水溫，最終勇士隊決定開出更高的價碼將其簽回。回顧2025年賽季，對來自南韓富川市的金河成來說無疑是個災難。他在前一年10月接受了右肩關節唇修復手術，導致他在光芒隊的初登場一路延後至7月才實現。復出後命運多舛，7月又遭遇右小腿拉傷，隨後更兩度因背部傷勢進入傷兵名單。整季下來，他僅僅出賽48場（光芒與勇士各24場），繳出打擊率0.234、上壘率0.304、長打率0.345的成績單，攻擊指數（OPS+）僅83，且全壘打僅有5支。更令人擔憂的是，過往以防守見長的他，上季的防守進階數據（OAA）竟呈現負值的-3，與受傷前的身手判若兩人。雖然去年的表現低迷，但勇士隊顯然看重他過往在聖地牙哥教士時期的實績。金河成在結束韓國職棒7年生涯後，於2020年12月與教士隊簽下4年2800萬美元合約挑戰大聯盟。在教士的4年間，他平均繳出0.242的打擊率與0.326的上壘率，累積47轟與78次盜壘，且防守端的OAA高達+23。他的生涯巔峰出現在2023年，當時不僅創下單季17轟、38盜與5.4 bWAR的生涯新高，更奪下國家聯盟金手套獎，證明其頂級的守備功力。甚至在2024年，即便教士隊簽下了明星游擊手博加茲（Xander Bogaerts），金河成仍穩坐球隊先發游擊大位。勇士球團此次加碼留人，無疑是賭他能擺脫傷病，找回昔日攻守俱佳的身手。