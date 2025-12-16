美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）聖地牙哥教士日籍強投達比修有，在休賽季進行右手肘尺側副韌帶（UCL）與屈肌肌腱撕裂修復手術，確定將缺席2026年賽季，他近期接受《The San Diego Union-Tribune》採訪時，對於自己未來能否重返大聯盟投手丘，達比修有坦言至今仍保持不確定性。
2025球季表現低迷 達比修有新賽季將缺席
現年39歲的達比修，2025年球季表現可說是相當低迷。在大聯盟第13個賽季僅先發 15 場，防禦率高達 5.38，始終未能找回巔峰狀態。如今又遭遇重大手肘手術，讓他的未來更加撲朔迷離。
未來難以預測 達比修有恐就此告別大聯盟
從合約面來看，達比修有自2023年至2028年共可領取1億800萬美元（約合新台幣30.3億），目前達比修有與教士仍有3年合約。然而，隨著長期傷勢與高齡因素交織，他短期內重返投手丘的可能性持續降低，甚至不排除就此告別大聯盟舞台。
接受採訪時，達比修有也坦言自己沒有特別去想投球這件事，他只專注於讓手臂恢復健康，「在復健過程中，我現在其實沒有特別去想投球這件事，我現在只專注於讓手臂恢復健康。如果未來真的產生想要回到投手丘的衝動，也覺得自己能夠做到，那我才會嘗試，但目前我不會多想。」
教士上賽季止步外卡系列賽，休賽季先發輪值中的西斯（Dylan Cease）與金恩（Michael King）都在自由市場上轉隊，而達比修有將因傷勢缺席2026年賽季，對於教士來說，休賽季如何補強先發投手戰力，成為球隊主要課題。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年39歲的達比修，2025年球季表現可說是相當低迷。在大聯盟第13個賽季僅先發 15 場，防禦率高達 5.38，始終未能找回巔峰狀態。如今又遭遇重大手肘手術，讓他的未來更加撲朔迷離。
未來難以預測 達比修有恐就此告別大聯盟
從合約面來看，達比修有自2023年至2028年共可領取1億800萬美元（約合新台幣30.3億），目前達比修有與教士仍有3年合約。然而，隨著長期傷勢與高齡因素交織，他短期內重返投手丘的可能性持續降低，甚至不排除就此告別大聯盟舞台。
接受採訪時，達比修有也坦言自己沒有特別去想投球這件事，他只專注於讓手臂恢復健康，「在復健過程中，我現在其實沒有特別去想投球這件事，我現在只專注於讓手臂恢復健康。如果未來真的產生想要回到投手丘的衝動，也覺得自己能夠做到，那我才會嘗試，但目前我不會多想。」
教士上賽季止步外卡系列賽，休賽季先發輪值中的西斯（Dylan Cease）與金恩（Michael King）都在自由市場上轉隊，而達比修有將因傷勢缺席2026年賽季，對於教士來說，休賽季如何補強先發投手戰力，成為球隊主要課題。
資料來源：《The Sporting News》