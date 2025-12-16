NBA美國職籃（National Basketball Association）邁阿密熱火名人堂傳奇球星韋德（Dwyane Wade）與熱火「隊魂」哈斯倫（Udonis Haslem）在NBA盃4強賽後擔任節目嘉賓，韋德在訪談中透露有一次他與萊利（Pat Riley）的對話中，兩人曾討論交易艾佛森（Allen Iverson）的可能性，但韋德聽到哈斯倫將成為交易籌碼之一時，馬上拒絕了交易案。
萊利曾想交易艾佛森 韋德為哈斯倫斷然拒絕
2006-07賽季中段，韋德曾與萊利進行過會面，雙方討論了交易艾佛森的想法，「我和萊利有過一次一對一的談話，他想跟我討論交易來艾佛森的可能性。那是我最喜歡的球員之一，我真的很愛他。我當下就說：『好啊，來吧！』他問我：『你確定？』我說：『我加入。」
兩人感情深厚 哈斯倫成韋德場上保鑣
但當韋德得知哈斯倫將會成為交易案的一員後，他隨即向萊利表示他要退出這次談話，顯示兩人的深厚友誼，「我真的很愛 AI，但他不會替我出頭，不會為我挺身而出，不會為我去吃技術犯規或罰款，不行，我要留下我的兄弟，我要他留在這裡。」
被球迷暱稱為「邁阿密市長」的哈斯倫，最終整個職業生涯都效力於熱火，總計出賽879場、效力20個賽季，並協助熱火拿下3座NBA總冠軍，成為聯盟少見的一人一城象徵。
資料來源：《The Sporting News》
