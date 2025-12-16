我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希、周柯宇（右）看不出差19歲。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）

陳妍希和小19歲周柯宇主演《狙擊蝴蝶》好評如潮，昨（15）日會員搶先看完結篇，最後周柯宇向陳妍希求婚成功，番外篇中兩人生下女兒「岑想」。陳妍希也在訪談中提到，如果有番外小劇場，希望他們能再生一個兒子，叫「李想」，周柯宇也在一旁用寵溺的眼神看著姐姐。最後周柯宇也的確向陳妍希求婚成功，番外篇中兩人生下女兒「岑想」，還在女兒面前耍肉麻。陳妍希在訪談中提到，如果還有番外篇，希望這對CP再生一個兒子，「希望他們有第二個孩子，叫『李想』，因為他們有女兒了，希望再有個兒子。」周柯宇在一旁眼神超寵溺。在《狙擊蝴蝶》結局中有趣的是，一開始陳妍希以為周柯宇要跟她求婚，但才剛結束一段婚姻的她不想這麼快二婚，殊不知是閨密的男友劉芮麟想求婚，等到了會場，看到充滿愛心氣球的場地，陳妍希還暗示周柯宇，現在不想結婚，周柯宇趕緊把陳妍希拉走，把場地留給劉芮麟，網友一度笑翻。這是陳妍希和陳曉離婚後復出的大戲，前期不被看好，但台灣導演黃天仁花了3天時間大改劇本，將時間線打碎，用今昔交錯的手法慢慢帶出兩人之間的糾葛。23歲的周柯宇出道不久，第一次拍這麼多吻戲的作品，讓他壓力山大，其中有場戲是陳妍希拉著他的領帶往自己臉上湊，接著馬上親起來，周柯宇說拍那場戲時兩人還不熟，他還對著牆壁練習好久。後來熟悉了，再拍其他吻戲就沒那麼緊張，像是躲在衣櫃裡接吻，怕陳妍希媽媽發現的場景就拍了一下午，「那時候我跟她（陳妍希）比較熟了，就沒那麼侷促的感覺。」42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。