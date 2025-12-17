我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前大谷已與超過20家企業簽訂代言或合作契約，橫跨飲料、運動、科技、金融、健康等多個產業。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇球星大谷翔平的影響力，早已不只存在於棒球場上。日本麒麟控股（Kirin Holdings）日前正式宣布，邀請大谷出任旗下「免疫護理（免疫ケア）」推廣大使，雙方達成全新夥伴關係，再次引發外界震撼，根據《富比士》計算，大谷翔平場外商業收入高達1億50萬美元（約合新台幣31.4億元），也讓球迷直呼：「大谷翔平在運動商業版圖這一塊真的已經沒有競爭對手了。」根據麒麟控股說明，首波廣告企劃將自2026年1月1日起正式展開，內容涵蓋電視廣告與戶外宣傳，主打「KIRIN iMUSE 免疫護理補充品」系列。這項合作一公布，隨即在網路上掀起熱議，不少球迷留言表示：「真的找不到大谷還沒代言的領域了」、「他根本就是MLB的地標人物」。麒麟指出，該公司長期透過「Plasma乳酸菌」推廣免疫護理概念，而大谷翔平一向以高度自律、嚴謹的健康管理聞名，無論是長途移動、密集賽程，始終維持巔峰狀態，與品牌理念高度契合，因此決定邀請他擔任推廣大使。大谷在就任時也表示：「隨著家庭成員增加，加上比賽移動頻繁，我更加重視身體狀態與免疫護理。希望能透過免疫護理，讓更多人維持健康，也希望大家能嘗試iMUSE免疫護理產品。」事實上，這早已不是大谷首次成為大型企業的代言門面。目前他已與超過20家企業簽訂代言或合作契約，橫跨飲料、運動、科技、金融、健康等多個產業，並擔任全球市場推廣的核心人物。美國權威財經雜誌《富比士》先前指出，大谷翔平每年僅靠代言、贊助等「場外收入」就高達1億50萬美元，不僅遠遠領先其他MLB球星，甚至放眼全球職業運動圈，也屬於金字塔頂端的存在。