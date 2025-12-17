能拉開空間的中鋒配置

▲金州勇士、紐約尼克、邁阿密熱火與明尼蘇達灰狼，皆對阿德托昆博保持高度興趣。（圖／美聯社／達志影像）

陣中同時擁有年輕射手型中鋒波斯特，以及具備外線能力與經驗的霍福德

▲勇士陣中同時擁有年輕射手型中鋒波斯特，以及具備外線能力與經驗的霍福德。（圖／取自Golden State Warriors X）

奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺與休士頓火箭這三支握有大量年輕資產的球隊，目前並無意加入Giannis爭奪戰

▲奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺與休士頓火箭這三支握有大量年輕資產的球隊，目前並無意加入Giannis爭奪戰。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士若真有機會在交易市場爭取密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），他們。美國媒體指出，真正能讓「字母哥」發揮最大威力的搭檔，不只是史上最偉大的射手柯瑞（Stephen Curry），而是，而勇士剛好在陣容之中擁有霍福德（Al Horford）和波斯特（Quinten Post）兩名延伸5號位。NBA名記者Chris Haynes近日披露，。不過報導同時強調，就現有陣容結構而言，勇士是少數能立即提供他熟悉前場環境的球隊。回顧Giannis在公鹿的巔峰歲月，球隊始終圍繞他打造「射手型中鋒」體系。從多年搭檔洛培茲（Brook Lopez），到本季轉型搭配特納（Myles Turner），勇士正好符合這一條件。，能即刻複製字母哥在密城最熟悉的戰術空間。美媒直言，這是聯盟多數競逐者目前無法提供的結構優勢。相較之下，；熱火若想保留阿德巴約（Bam Adebayo），仍面臨，幾乎不可能在交易後突然改以瑞德（Naz Reid）擔任先發。這樣的分析也間接呼應另一項傳聞。名記者Jake Fischer曾指出，。原因在於，格林與字母哥同時在場，將嚴重壓縮進攻空間，反而削弱字母哥的破壞力。真正理想的前場搭配，是「字母哥＋拉空間中鋒」，而非「字母哥＋非射手前鋒」。另一方面，交易戰局也出現新變化。名記者Marc Stein透露，，原因是「他們對現有核心陣容的發展相當滿意」。這讓勇士在競逐態勢中壓力大減。儘管尼克與熱火仍被視為熱門下家，且，但若公鹿更在意回收資產而非尊重球星意願，勇士手中的未來選秀權與可輪替合約，仍具備強力競爭力。若交易真的發生，勇士勢必得在巴特勒（Jimmy Butler）與格林之間做出痛苦抉擇。然而，對一位場均28.9分、10.1籃板、6.1助攻，投籃命中率高達63.9%，三分球甚至來到43.5%的超級巨星而言，這樣的代價，可能仍值得豪賭一次。