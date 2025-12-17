我是廣告 請繼續往下閱讀

Nikola Jokic再度繳出驚人的表現，全場繳出39分、15籃板、10助攻的大三元數據，成為金塊能在延長賽穩住陣腳的最大關鍵。他在42分鐘高強度出賽中，持續閱讀防守、拆解包夾，無論是低位背框、外線跟進三分，或是第一時間分球，都讓火箭防線難以做出正確選擇。

▲杜蘭特（Kevin Durant）與約基奇（Nikola Jokic）的球星對決，成為比賽的一大焦點。（圖／取自NBA X）

NBA

NBA賽事再現高張力對決，丹佛金塊與休士頓火箭一路激戰至延長賽，最終金塊靠著超級球星的臨場統治力，驚險收下勝利。這場比賽節奏激烈、肢體對抗頻繁，幾乎每一回合都帶有NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽強度，也再次驗證一件事，當比賽進入決勝時刻，巨星就是最穩定的答案。正規時間最後一擊未能命中，Jokic在延長賽依舊掌控比賽節奏，主動放慢攻防轉換，迫使火箭在防守輪轉中犯錯。這不只是數據的勝利，而是一場典型「巨星控場」的示範賽。若說Jokic是戰術中樞，那麼Jamal Murray就是金塊在關鍵時刻最可靠的終結者。Murray全場攻下35分，罰球線15投僅失手1次，並在正規時間最後2.3秒穩穩命中罰球，替金塊續命、將比賽拖入延長。進入OT後，Murray更是直接接管戰局，包辦延長賽11分中的6分，多次在火箭追分氣勢正盛時給出回應。無論是突破取分、製造犯規，或是吸引防守後的冷靜出球，他都展現出成熟控衛的比賽管理能力。這正是金塊最難被擊敗的地方，他們不只擁有聯盟頂級中鋒，還有一名能在高壓時刻穩定輸出的後場核心。表面上，這是一場屬於Jokic與Murray的比賽，但金塊能在僅3分差距的延長賽中勝出，角色球員的細節表現同樣關鍵。全隊三分球15投命中率達44%，成功撐開火箭防線，避免對手全面收縮。Cameron Johnson與Tim Hardaway Jr.各自提供外線火力，Spencer Jones則在延長賽命中關鍵三分，短暫拉開比分差距。Bruce Brown雖然得分不多，但9籃板、4助攻、3抄截的全能數據，多次打亂火箭進攻節奏。金塊全場迫使火箭發生16次失誤，並在罰球線上27投33中，這些「看似不起眼」的細節，最終在OT階段全部轉化為勝負差距。總結來看，