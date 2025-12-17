我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尼克替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）的存在，讓文班亞馬（Victor Wembanyama）打得非常不舒服。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺還在等待哈波（Dylan Harper，圖右）成長，但在那之前他們可能需要更強的第二選擇。（圖／取自聖安東尼奧馬刺X）

▲布朗森（Jalen Brunson）攻下25分8助攻，拿下NBA盃的MVP。（圖／取自紐約尼克X）

聖安東尼奧馬刺在今晚繳了學費，面對這兩年從東區屍山血海中走出來的紐約尼克，他們打了三節好球，最終卻在末節崩盤。丟掉NBA盃冠軍只是小事，因為這本來就只是一個賺獎金的小比賽，真正重要的仍是季後賽的戰爭。但是馬刺需要從這場高質量的對抗中認識到球隊的弱點，這需要馬刺隊在文班亞馬加入第三季就殺進NBA盃決賽，目前也在殘酷的西區之中穩居前六強，還在NBA杯四強擊敗了16連勝的奧克拉荷馬雷霆，絕對已經是能讓球迷期待和滿意的成績。但今天東區強權尼克給他們狠狠上了一課，不僅是文班亞馬等球員被壓制，今天馬刺領先了將近6成的時間，卻在第三節被尼克搶回節奏，並在，關鍵原因就是在於（Mitchell Robinson）給予文班亞馬極大的消耗，而馬刺無法應對。首先羅賓森雖然守不住文班亞馬，但，而由於他的籃板能力，如果文班亞馬放棄他去協防，他就能在內線翻江倒海，今天只上場18分鐘就抓下了15個進攻籃板，其中包括10個進攻籃板，效率驚人。而在尼克第三節5分06秒選擇羅賓森、換下唐斯（Karl-Anthony Towns），到末節4分49秒唐斯換下羅賓森，這整整將近一節的時間裡，強森無法做出調度因應，讓局勢迅速失控。而這也顯示馬刺以萊特為首的管理層還需要進行一些補強，首要重點自然是禁區，216公分的科爾內特（Luke Kornet）這一季表現出色，但他，而且在關鍵時刻教練團對他的信任並不足夠。馬刺似乎需要另一個內線人選，這名球員需要更全能、擁有大賽經驗，，以目前聯盟的情況來看，去年例行賽和季後賽，，所以好用的長人如何增加都不嫌多，特別是在西區有休士頓火箭和丹佛金塊兩支球隊的情況下，馬刺有需要增強內線戰力。這也讓關於，雖然理論上馬刺只需要特納（Myles Turner）或是波斯特（Bobby Portis）等級的球員即可，但他們若願意放手一搏，也不是沒有可能。其次，球隊第二進攻點的問題今晚暴露出來，福克斯（De'Aaron Fox）的上限在沙加緬度國王時期就已經看得非常清楚了，他的前教練布朗自然也知道，今天在尼克隊運動能力出色的一幫側翼防守下，13投5中，僅有16分進帳，雖然有9次助攻，但也發生了5次失誤，作為哈波（Dylan Harper）接管後場前的替代者，你也無法再多要求他什麼了。但馬刺若要在這一季就有所作為，他們確實需要另一名能在外線創造高質量進攻機會的球員。，雷霆有SGA和威廉斯（Jaylen Williams）；塞爾提克有塔圖姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）；金塊有穆雷（Jamal Murray）；勇士有柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）；就算是公鹿也有全盛期的米德爾頓（Khris Middleton）。馬刺當初選擇了福克斯、而非崔楊（Trae Young），雖然前者更符合球隊陣容，但後者是更好的進攻機會製造者。今天的比賽就是一種縮影，當文班亞馬肩負防守和籃板等其他任務，而被極大地消耗、無法維持第三節那種跳投手感時，他們除了轉換之外，並沒有好的半場進攻手段。最後，，在上場短時間內能夠改變比賽氛圍或局勢，類似於2023年健康范德比爾特（Jarred Vanderbilt）帶給洛杉磯湖人的東西。今天第四節尼克外線打順起來之後，馬刺雖然有運動能力和體型，但卻無法進一步增加對於球的壓迫，一名更兇狠、更善於玩弄規則、動作更多的靈巧防守者，能給予布朗森（Jalen Brunson）這種類型的後衛更多威脅。目前市場上此類型球員最佳人選自然就是卡魯索（Alex Caruso）了，馬刺可能搶不到這種奢侈品，湯普森兄弟（Ausar Thompson、Amen Thompson）又是非賣品，某種意義來說補進此球員的難度可能比前兩者更大，也更考驗萊特的智慧。