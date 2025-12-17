我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂宣布嫁李玉璽被猜測有孕。（圖／許允樂的老兵魂臉書）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（17）日熱門娛樂新聞，41歲的女星裴琳近日斜槓賣雞蛋糕，不過生意起起伏伏，有時候一天竟只賺700元；許允樂、李玉璽宣布婚訊，婚紗照澎裙被猜測是為了藏孕肚；夏于喬懷孕了，老公是知名導演林書宇，曾經歷過喪偶，婚後6年宣布懷孕喜訊；SHINee成員Key捲入朴娜勑非法醫療風波後，今日終於發聲，宣布退出固定出演的2檔綜藝；台灣人對諧音哏的執著程度真的太強，郭子乾曾被問到：「鹿跟車打架，誰會贏？」他馬上神回一句「鹿希派」，讓提問者瞬間笑瘋。41歲的女星裴琳（蔡裴琳）過去曾以歌手身分出道，後因業界不景氣轉型成演員，曾出演《戲說台灣》、《一家團圓》等許多知名八點檔。今年8月她宣布斜槓賣雞蛋糕，不過生意卻起起伏伏，有時日薪只有700元，再加上她因為做手術行動不便，導致體重下降只剩36公斤，為此資深製作人汪冠瑋出手投資了。許允樂和張兆志離婚後認愛星二代李玉璽，38歲的許允樂一直想生小孩，她今日在IG報喜，「我們結婚了！」一改性感風格穿著澎澎婚紗，被部分網友猜測，「懷孕了？」許允樂也透露，李玉璽有天告訴她想結婚，她直接回「我願意」，更說這次搞不好有機會一起到老。41歲女星夏于喬今日在社群宣布懷孕消息，結婚6年的她終於有喜，讓粉絲都替她感到開心。而夏于喬的老公正是拍過電影《百日告別》、《九降風》、《小雁與吳愛麗》的49歲導演林書宇。他2012年喪偶後才遇見夏于喬，兩人在2019年步入禮堂，感情故事帶大家一次看。韓國演藝圈近期因「非法醫療」爭議持續震盪，繼諧星朴娜勑捲入風波後，與她一同出演綜藝節目《我獨自生活》的SHINee成員Key（本名金起範）也被牽連其中。事件曝光後，Key一度選擇保持沉默，直到超過一週後，才於今日首度透過個人IG發布聲明，正式對外道歉，並同步宣布將暫時退出2檔固定出演的綜藝節目，震撼粉絲與業界。台灣人對於諧音哏的執著程度，已經到了「日常語言等級」，不論是朋友聊天、社群留言，甚至新聞標題，只要能扯上諧音，笑點立刻自動降低門檻，而這種看似冷、其實越想越好笑的幽默感，也早就滲透進演藝圈，成為藝人上節目時的必備技能。像郭子乾就曾被問到：「鹿跟車打架，誰會贏？」他幾乎沒停頓就神回一句「鹿希派」，讓提問者瞬間笑瘋。