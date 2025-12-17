我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廈門海豚由前台鋼雄鷹投手張喜凱掛帥領軍。（圖／吳政紘攝）

▲廈門海豚隊17日公布完整26人正式名單。（圖／取自廈門海豚微信公眾號）

中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式開打，各隊名單陸續揭曉。其中，廈門海豚隊17日公布完整26人正式名單，陣容最大亮點莫過於「台灣味十足」，名單中多位球員是台灣球迷熟悉的名字，包括效力過台鋼雄鷹的張喜凱，以及效力過富邦悍將的蘇捷恩、林詠翔等人，成為聯賽開季最受矚目的焦點之一。廈門海豚由前台鋼雄鷹投手張喜凱掛帥領軍。27歲的他在本季遭台鋼戰力外後，選擇持續追逐棒球夢，透過CPB延續職業生涯第二篇章。張喜凱以低肩投球機制聞名，搭配節奏與角度製造壓制力，將是海豚隊投手群的重要核心。除張喜凱外，名單中還網羅多位具中華職棒資歷的台灣球員，包括：前富邦悍將投手蘇捷恩、前富邦悍將投手林詠翔、前統一7-ELEVEn獅投手李嘉祥、左手側投戴宏鈞。近年側投、斜肩投球、下勾在中職生存不易，這次名單中有不少球員屬於此類型。除了投手戰力，海豚隊野手陣容同樣大量倚重台灣球員。曾效力中國聯賽福建海鯊的胡家龍，在城市聯賽成立後轉戰廈門；而與中職好手陳子豪有親屬關係的左投陳昱安，也投入海豚隊行列。此外，李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎、張家誠等人皆為台灣出身，顯示球隊在組隊策略上高度仰賴台灣球員作為戰力骨幹。不只球員名單，廈門海豚教練團也充滿台灣元素。總教練由蔡東誌擔任，搭配多名台灣背景教練。張喜凱戴宏鈞李嘉祥蘇捷恩林詠翔潘家榮胡家龍陳昱安伊健付華宸林一李思均桑浩宋涵汪駿邱胤禎林柏億（SS）張艾奇（2B）張家誠（2B）許子紳（2B）鍾國華（1B）陳晨（1B）李人豪（CF）藍嘉亮（RF）劉野（DH）