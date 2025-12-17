中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式開打，各隊名單陸續揭曉。其中，廈門海豚隊17日公布完整26人正式名單，陣容最大亮點莫過於「台灣味十足」，名單中多位球員是台灣球迷熟悉的名字，包括效力過台鋼雄鷹的張喜凱，以及效力過富邦悍將的蘇捷恩、林詠翔等人，成為聯賽開季最受矚目的焦點之一。

張喜凱等人加入　台灣球員成戰力主軸

廈門海豚由前台鋼雄鷹投手張喜凱掛帥領軍。27歲的他在本季遭台鋼戰力外後，選擇持續追逐棒球夢，透過CPB延續職業生涯第二篇章。張喜凱以低肩投球機制聞名，搭配節奏與角度製造壓制力，將是海豚隊投手群的重要核心。

除張喜凱外，名單中還網羅多位具中華職棒資歷的台灣球員，包括：前富邦悍將投手蘇捷恩、前富邦悍將投手林詠翔、前統一7-ELEVEn獅投手李嘉祥、左手側投戴宏鈞。近年側投、斜肩投球、下勾在中職生存不易，這次名單中有不少球員屬於此類型。

多名台將集結　教練團也有台味

除了投手戰力，海豚隊野手陣容同樣大量倚重台灣球員。曾效力中國聯賽福建海鯊的胡家龍，在城市聯賽成立後轉戰廈門；而與中職好手陳子豪有親屬關係的左投陳昱安，也投入海豚隊行列。

此外，李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎、張家誠等人皆為台灣出身，顯示球隊在組隊策略上高度仰賴台灣球員作為戰力骨幹。不只球員名單，廈門海豚教練團也充滿台灣元素。總教練由蔡東誌擔任，搭配多名台灣背景教練。

▲張喜凱奪樂天主場首勝。（圖／吳政紘攝）
📌廈門海豚隊26人名單一覽

📍投手（P）

張喜凱

戴宏鈞

李嘉祥

蘇捷恩

林詠翔

潘家榮

胡家龍

陳昱安

伊健

付華宸

林一

李思均

桑浩

宋涵

📍捕手（C）

汪駿

邱胤禎

📍內野手

林柏億（SS）

張艾奇（2B）

張家誠（2B）

許子紳（2B）

鍾國華（1B）

陳晨（1B）

📍外野手／指定打擊

李人豪（CF）

藍嘉亮（RF）

劉野（DH）

▲廈門海豚隊17日公布完整26人正式名單。（圖／取自廈門海豚微信公眾號）
消息來源：CBL

