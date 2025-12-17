中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式開打，各隊名單陸續揭曉。其中，廈門海豚隊17日公布完整26人正式名單，陣容最大亮點莫過於「台灣味十足」，名單中多位球員是台灣球迷熟悉的名字，包括效力過台鋼雄鷹的張喜凱，以及效力過富邦悍將的蘇捷恩、林詠翔等人，成為聯賽開季最受矚目的焦點之一。
張喜凱等人加入 台灣球員成戰力主軸
廈門海豚由前台鋼雄鷹投手張喜凱掛帥領軍。27歲的他在本季遭台鋼戰力外後，選擇持續追逐棒球夢，透過CPB延續職業生涯第二篇章。張喜凱以低肩投球機制聞名，搭配節奏與角度製造壓制力，將是海豚隊投手群的重要核心。
除張喜凱外，名單中還網羅多位具中華職棒資歷的台灣球員，包括：前富邦悍將投手蘇捷恩、前富邦悍將投手林詠翔、前統一7-ELEVEn獅投手李嘉祥、左手側投戴宏鈞。近年側投、斜肩投球、下勾在中職生存不易，這次名單中有不少球員屬於此類型。
多名台將集結 教練團也有台味
除了投手戰力，海豚隊野手陣容同樣大量倚重台灣球員。曾效力中國聯賽福建海鯊的胡家龍，在城市聯賽成立後轉戰廈門；而與中職好手陳子豪有親屬關係的左投陳昱安，也投入海豚隊行列。
此外，李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎、張家誠等人皆為台灣出身，顯示球隊在組隊策略上高度仰賴台灣球員作為戰力骨幹。不只球員名單，廈門海豚教練團也充滿台灣元素。總教練由蔡東誌擔任，搭配多名台灣背景教練。
📌廈門海豚隊26人名單一覽
📍投手（P）
張喜凱
戴宏鈞
李嘉祥
蘇捷恩
林詠翔
潘家榮
胡家龍
陳昱安
伊健
付華宸
林一
李思均
桑浩
宋涵
📍捕手（C）
汪駿
邱胤禎
📍內野手
林柏億（SS）
張艾奇（2B）
張家誠（2B）
許子紳（2B）
鍾國華（1B）
陳晨（1B）
📍外野手／指定打擊
李人豪（CF）
藍嘉亮（RF）
劉野（DH）
消息來源：CBL
