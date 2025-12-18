金州勇士本季表現持續掙扎，即便柯瑞（Stephen Curry）仍打出聯盟頂級水準，球隊戰績卻僅有13勝14敗，暫居西區第八。美國媒體開始拋出一個過去十多年幾乎難以想像的議題——勇士是否正走向交易柯瑞的十字路口。《Golden State Of Mind》專欄作家Marc Delucchi分析指出，從進階數據與實際比賽內容來看，勇士已是一支缺乏爭冠可能的中段球隊，而柯瑞依舊是「超凡存在」，卻被一套缺乏天賦與化學反應的陣容包圍，正白白消耗著他生涯尾聲的巔峰。

柯瑞神級表現仍難救主　勇士連敗敲警鐘

自左大腿挫傷回歸後，柯瑞近兩戰狂轟87分，投籃命中率高達55.6%、三分球52.9%，每分鐘得分超過1.3分，失誤控制與防守端表現同樣在線，但勇士仍吞下2連敗。這樣的現實，讓外界開始思考：即便是柯瑞也已無法單憑一己之力帶領這支勇士前進。

▲勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂轟48分，並創下兩項歷史紀錄，但拓荒者多點開花、韌性十足的表現，讓柯瑞的超神發揮最終成為空響。（圖／取自NBA X）
▲柯瑞近兩戰狂轟87分，投籃命中率高達55.6%、三分球52.9%，每分鐘得分超過1.3分。（圖／取自NBA X）
火箭、老鷹被點名　最具可行性的兩條出路

Delucchi直言，在「必須由柯瑞本人點頭」的前提下，休士頓火箭與亞特蘭大老鷹是目前最具現實操作空間、同時能提供爭冠藍圖的兩支球隊。火箭方面，球隊已擁有杜蘭特（Kevin Durant），但先發控衛范維利特（Fred VanVleet）的報銷讓爭冠前景蒙上陰影。柯瑞正好能補上最關鍵的缺口。火箭具備大量年輕球員與選秀權，理論上可在不動核心的情況下，端出勇士難以忽視的報價。

老鷹方面，則被視為更「乾淨」的選項。崔楊（Trae Young）時代似乎已到瓶頸，而東區競爭環境相對西區寬鬆，若迎來柯瑞，不僅能立即成為東區奪冠熱門，也能讓老鷹自1968年遷至亞特蘭大後，再度衝擊總冠軍。

交易仍屬極端情境　但耐心正在倒數

報導強調，勇士絕不可能主動交易隊史最偉大的球員，除非柯瑞親自要求離隊。然而，若球隊持續在西區中段沉浮，而柯瑞卻仍打出年度最佳陣容等級表現，他的耐心是否會被耗盡，成為關鍵變數。

目前距離交易截止日仍有一段時間，勇士也仍有機會調整方向。但在現實與時間雙重壓力下，美媒直言，灣區球迷或許必須開始心理準，比平庸賽季更可怕的未來，可能真的存在。那就是，有朝一日，看到柯瑞身披非勇士球衣的畫面。

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士在客場以131：136不敵波特蘭拓荒者，不僅吞下本賽季對戰的「三連敗」，也讓柯瑞（Stephen Curry）狂砍48分的超神表現再次付諸東流。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭先發控衛范維利特（Fred VanVleet）的報銷讓爭冠前景蒙上陰影。柯瑞正好能補上最關鍵的缺口。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Golden State Of Mind

