《NOWNEWS今日新聞》今（18）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：偶像劇教母柴智屏回應朱孝天被排除在F4之外一事，直言「事件相當荒謬」；在偶像劇《海豚灣戀人》中飾演壞女人沈曼青爆紅的徐潔兒，赴中國發展多年，日前為了高欣欣的婚禮回台，好姐妹相聚畫面曝光；連晨翔、劉品言今年6月宣布結婚，女方在11月順利產下一女，晉升新手爸媽日常公開。朱孝天與F4拆夥的話題持續延燒，當年電視劇《流星花園》的推手柴智屏，昨（17）晚出席活動時被問及看法，她認為F4是從戲劇角色延伸而成的團體，朱孝天「退團」的說法相當荒謬，「他曾經是成員之一，這件事永遠不會改變。」不過，柴智屏也坦言，朱孝天頻頻在直播發聲顯得有些衝動，但她認為對方個性一直如此，「所以不意外。」至於是否有意促成F4再度合體，她則表示沒有打算，強調F4從不缺錢，缺少的是讓四人重新走在一起的共同目標。47歲女星徐潔兒2003年出演偶像劇《海豚灣戀人》，在劇中飾演反派沈曼青一角獲得許多知名度。她在2008年將事業中心轉往中國後就鮮少露面，日前她為了高欣欣婚禮特別回台，姐妹聚會的照片也曝光。連晨翔、劉品言今年6月宣布結婚，女方在11月順利產下一女，晉升新手爸媽日常公開！連晨翔在社群曬出抱著女兒睡在沙發上的照片，直言：「我女兒很會哄睡我」，為此劉品言則轉發動態，狂打6個無奈攤手的表情符號：「到底...」，可愛的新手爸媽日常笑瘋許多網友。