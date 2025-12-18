我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會在失去迪亞茲（Edwin Díaz）之後，在今（18）日對牛棚再進行補強，簽下紐約洋基32歲右投韋弗（Luke Weaver）達成一紙2年2200萬美元（約為7億台幣）合約，可望與前洋基隊友威廉斯（Devin Williams）扮演大都會在後援防線的重要角色。韋弗近兩季在洋基成功轉型為全職後援，成為聯盟評價不低的後段局數戰力。2024年，他出賽62場，投84局繳出2.89防禦率、103次三振，不僅在例行賽表現亮眼，也在季後賽一度接下關門重任，協助洋基奪下美聯冠軍。該年表現讓他從多年的「修復計畫」搖身一變成為搶手後援。大都會在今年休賽季雖然損失了迪亞茲這樣的牛棚大將，不過陸續在洋基這邊簽下威廉斯與韋弗，渴望補足牛棚的強度。但韋弗在2025年賽季表現起伏，季初狀態火燙，前13場出賽未失分，6月卻因左大腿拉傷進入傷兵名單，提前復出後狀況明顯下滑，回歸後防禦率高達5.31，整季最終以3.62防禦率作收。季後賽期間，他也坦言自己球路可能被破解的影響，表現未如預期。但韋弗在進階數據上的表現仍被人期待，上季對手預期打擊率僅0.196，揮空率與誘打率皆名列聯盟前段，預期防禦率為3.02。加入大都會後，韋弗預計將撐起關鍵佈局投手的角色，與左投敏特（A.J. Minter）、瑞利（Brooks Raley）共同撐起後段防線，而終結者預計將由威廉斯擔任。