▲紐約大都會的霍姆斯（Clay Holmes）。（圖／美聯社／達志影像）

▲大都會新秀投手麥克萊恩（Nolan McLean）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，美國隊今（18）日再公布最新的參賽名單，一口氣宣布三名先發右投加入，包括明尼蘇達雙城王牌萊恩（Joe Ryan），以及紐約大都會的霍姆斯（Clay Holmes）與麥克萊恩（Nolan McLean），進一步壯大以新科國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）為核心的先發輪值。29歲的萊恩是雙城近年最穩定的王牌投手之一，本季出賽31場，投171局繳出13勝10敗、防禦率3.42的成績，送出194次三振，K/9值達10.2，WAR高達4.5，不僅是聯盟前段班先發，也生涯首度入選明星賽，他的三振減保送率名列大聯盟前四，僅次於史金恩茲等頂級投手。大都會方面則貢獻2名右投。32歲的霍姆斯過去長期擔任後援投手，曾在洋基兩度入選明星賽，本季轉任先發後成功站穩輪值，出賽33場投165.2局，防禦率3.53、12勝8敗，成為少數從終結者轉型先發的成功案例，也讓美國隊在投手調度上更具彈性。24歲的麥克萊恩則是備受矚目的新秀，被MLB Pipeline評為全聯盟第11大新秀。本季8月升上大聯盟後表現驚艷，8場先發投48局，防禦率僅2.06，送出57次三振，拿下5勝1敗，成為大都會輪值的重要即戰力。美國隊目前投手名單已逐步成形，除史金恩茲外，還包括左投博伊德（Matthew Boyd），未來仍將持續補齊先發與牛棚人選。2026年經典賽美國隊被分在B組，預計3月6日於休士頓出戰巴西。