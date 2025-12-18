西武獅王牌右投今井達也透過入札制度挑戰大聯盟的動向持續升溫。根據全美棒球記者協會成員、海外記者Francis Romero於17日（台灣時間18日）在社群平台X披露，今井目前已與多達5支大聯盟球隊展開實質合約談判，其中紐約洋基與芝加哥小熊被業界普遍視為最終競逐的兩大熱門。

今井達也談判期限只剩16天

Romero引述聯盟內部消息指出，隨著談判進入關鍵階段，今井的去向輪廓逐漸清晰，而洋基與小熊在資金條件、輪值需求與未來規劃上，皆被認為與今井高度契合。依規定，今井的入札談判期限至美國時間明年1月2日（台灣時間1月3日），若屆時未能達成協議，將續留西武。

今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）先前於冬季會議期間受訪時，亦對這名日本右投給予極高評價，直言他是目前市場上「最快球速、同時也是最年輕的先發投手之一」。波拉斯強調，今井具備98英里（約158公里）速球，搭配成熟的變速球武器，「毫無疑問是能夠扛起先發輪值核心的等級」。

今井達也吸引多對追逐　洋基和小熊最具勝算

雖然波拉斯未透露具體接觸的球隊名稱與數量，但他坦言，聯盟中對今井展現高度興趣的球團不在少數，「試著想像一下，有哪支球隊不需要這樣的投手？那就是答案。」

今井在2024球季扛起西武王牌角色，例行賽繳出10勝5敗、防禦率1.92 的頂尖成績，投163又2/3局送出 178次三振，展現兼具壓制力與耐投度的特質，也讓他在大聯盟球探圈中的評價持續攀升。

隨著交涉期限逐步逼近，今井達也的大聯盟落腳處預料將在未來兩周內明朗化，而洋基與小熊，已被視為這場爭奪戰中最具勝算的兩支球隊。

消息來源：Francys Romero

