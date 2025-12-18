我是廣告 請繼續往下閱讀

目前效力於休士頓火箭的超級球星杜蘭特（Kevin Durant），被公認為NBA史上最偉大的球員之一。不過，回顧職業生涯最大的轉折點，莫過於2019年總冠軍賽的那次重傷，杜蘭特近日在接受訪問時驚爆，當年他根本不知道自己的小腿傷勢，竟然會演變成阿基里斯腱斷裂的毀滅性後果。杜蘭特近日登上現任火箭隊友范弗利特（Fred VanVleet）的播客節目《Unguarded》時，回憶起那段令人心碎的往事。杜蘭特坦言：「如果我當時知道那些資訊，我會做出完全不同的決定，如果當時有人告訴我：『嘿，你可能會弄斷你的阿基里斯腱喔』，那我大概就不會上場拚命了。」時間拉回2019年，當時杜蘭特還身披金州勇士戰袍，球隊正挑戰三連霸霸業。他在季後賽稍早遭遇小腿拉傷，並因此缺席了整個西區決賽（當時勇士橫掃了波特蘭拓荒者），以及總冠軍賽的前四場比賽。為了拯救球隊，杜蘭特在總冠軍賽第5戰強行復出，結果卻發生了阿基里斯腱斷裂的悲劇。那場比賽成為他在勇士隊的絕響，勇士最終也在6場比賽後敗給多倫多暴龍，無緣三連霸。杜蘭特在節目中表示，當時他從未想過阿基里斯腱斷裂會是一個可能的選項。他提到了已故傳奇柯比·布萊恩（Kobe Bryant）在2013年遭遇的阿基里斯腱傷勢，但在那個當下，這類傷病似乎離他很遙遠。令人感到弔詭的是，醫療團隊當時似乎並未明確警告杜蘭特，小腿拉傷可能會導致更嚴重的肌腱斷裂，尤其阿基里斯腱斷裂本就是潛在風險之一。相較於當年，近年來阿基里斯腱傷勢似乎變得更加頻繁。包括哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、里拉德（Damian Lillard）以及塔圖姆（Jayson Tatum）都在上個賽季遭遇了阿基里斯腱斷裂的重創；而射手湯普森（Klay Thompson）也在2020年休養膝蓋十字韌帶傷勢期間，不幸弄斷了阿基里斯腱。