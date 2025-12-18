我是廣告 請繼續往下閱讀

湖人今夏最多可騰出接近5000萬美元的薪資空間

爵士開出的條件至少包含兩枚首輪選秀權，這也是湖人始終卻步的關鍵

▲凱斯勒本季因肩傷於11月提前關機，但在受傷前的短短5場比賽中，場均仍繳出14.4分、10.8籃板、1.8阻攻的數據。（圖／美聯社／達志影像）

凱斯勒更年輕、防守定位更明確，也更符合湖人打造長期防守核心的藍圖