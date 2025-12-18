洛杉磯湖人隊，或許迎來多年來最清晰的一次機會，去爭取他們長期鎖定的理想中鋒人選。猶他爵士年輕中鋒凱斯勒（Walker Kessler）與球團的續約談判傳出破局，未來極可能走向「受限自由球員」市場，這樣的發展，也再度點燃湖人對他的高度關注。根據《Dallas Hoops Journal》記者Grant Afseth報導，凱斯勒陣營與爵士在合約價碼上存在明顯落差。消息指出，凱斯勒希望一紙總值至少1.2億美元的長期合約，但爵士方面並不願意承諾該級距金額，導致談判陷入停滯。一名聯盟消息人士直言：「雙方之間確實存在不小的差距。」
續約破局 凱斯勒恐進受限自由市場
若爵士最終未能在賽季結束前完成延長合約，凱斯勒將於休季成為受限自由球員。屆時，爵士雖仍握有配對權，但勢必得面對其他球隊開出報價單的壓力。而湖人，正是最被點名的潛在競逐者之一。
ESPN薪資專家Bobby Marks分析指出，湖人今夏最多可騰出接近5000萬美元的薪資空間，視球員選項與操作方向而定，這樣的彈性，讓湖人具備實質出手能力。
湖人多年來反覆追逐 始終未曾放棄
事實上，湖人對凱斯勒的興趣並非新聞。早在今年9月，《Lakers Daily》便曾引述聯盟人士指出，湖人計畫在2025-26賽季重新評估凱斯勒的交易可能性。ESPN名記者Shams Charania也曾直言：「湖人嘗試過很多次，但始終無法滿足爵士那個非常高的要價。」
Hoopshype記者Michael Scotto指出，過去談判中，爵士開出的條件至少包含兩枚首輪選秀權，這也是湖人始終卻步的關鍵。但今年夏天，這種局面可能會發生變化，因為洛杉磯隊預計將比以往賽季擁有更大的選秀靈活性和財務優勢。
凱斯勒本季因肩傷於11月提前關機，但在受傷前的短短5場比賽中，場均仍繳出14.4分、10.8籃板、1.8阻攻的數據，禁區影響力一覽無遺。年僅24歲的他，仍被聯盟普遍視為頂級護框中鋒，而這正是湖人目前最迫切的需求之一。湖人目前防守效率僅排名聯盟第20，與冠軍競逐目標明顯不符。
艾頓表現穩定，但未來充滿變數
湖人今夏補進艾頓（Deandre Ayton），確實暫時穩定了中鋒輪換。艾頓目前場均15.3分、9籃板、1阻攻，表現中規中矩。然而，他握有下季800萬美元的球員選項，長期去留仍存在不確定性。相較之下，凱斯勒更年輕、防守定位更明確，也更符合湖人打造長期防守核心的藍圖。
《The Athletic》記者Tony Jones指出，爵士暫緩續約並非對凱斯勒失去信心，而是基於薪資操作彈性考量。保留凱斯勒約1490萬美元的薪資佔位，有助於球隊同時操作自由市場。不過，凱斯勒本人已坦言心境受到影響：「我確實有點沮喪，但我熱愛猶他，只要穿著爵士球衣，我就會全力爭勝。」
對湖人而言，這道裂縫或許正是轉機。爵士仍握有配對權，但市場風向已悄然改變。湖人正密切觀察這場拉鋸戰的每一步發展。
▲艾頓目前場均15.3分、9籃板、1阻攻，表現中規中矩。然而，他握有下季800萬美元的球員選項，長期去留仍存在不確定性。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：heavy.com
