我是廣告 請繼續往下閱讀

▲游勝綸（如圖）過去因帥氣外型、精壯身材爆紅，一度進軍演藝圈，然而卻因經紀合約糾紛淡出，轉戰抖音直播後，才又東山再起。（圖／涼糕哥臉書）

「涼糕哥」（游勝綸）今（18）日遭週刊爆料，有民眾向週刊投訴，指他在販售涼糕的過程中，未戴口罩還一直講話、口水猛噴，引起食安疑慮；另外，又遭投訴無照擺攤月收40萬。稍早，游勝綸透過臉書回應：「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼（執）照？」根據《鏡週刊》報導，游勝綸遭民眾控訴，他在販售涼糕的過程中，未戴口罩還一直講話、口水猛噴，且拿錢後還繼續切涼糕，引發食安疑慮。而這幾年一邊靠著抖音直播賺錢的他，傳出一個月營業額達40萬，然而卻沒有各種相關證照、流動攤販執照，也沒有投保食品安全保險，引發爭議。對此，游勝綸今在臉書上反問：「擺攤要什麼照？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？」對於報導中，游勝綸遭爆一個月營業額達40萬，他則表示：「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？」更透露市場之前都在傳他一個禮拜或一個月可以賺五百萬，但事實卻不是如此，游勝綸無奈說：「誰能補給我？我很慶幸自己有直播這一年多，真的。」游勝綸過去因帥氣外型、精壯身材爆紅，一度進軍演藝圈，然而卻因經紀合約糾紛淡出，轉戰抖音直播後，才又東山再起，一邊直播一邊賣涼糕，傳出一個月營業額至少約40萬。