NBA全明星賽近年來因缺乏競爭性與防守強度，屢屢遭到球迷與球評詬病。針對這個日益嚴重的問題，休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近日在參加隊友范弗利特（Fred VanVleet）的播客節目《Unguarded》時，毫不客氣地將矛頭指向了他的前隊友、金州勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry），認為正是他的打法帶壞了全明星賽的風氣。杜蘭特（Kevin Durant）在節目中被問及全明星賽為何變得如此「無聊」時，直接點名了柯瑞，「我要怪史蒂芬（柯瑞），這都是他的錯，因為這老兄一上場就開始從半場投籃，兄弟，他真的就直接從半場拔起來投。我要把全明星賽的問題歸咎於他，因為他帶頭從半場就開始亂丟。」杜蘭特認為，柯瑞這種標誌性的超遠距離投射，雖然在例行賽是令人驚嘆的神技，但在全明星賽這種原本就防守鬆散的場合，卻讓比賽徹底變成了一場沒有戰術、沒有對抗的「超遠投籃大賽」。近年來的全明星賽劇本幾乎如出一轍：防守如同虛設、球員輪流嘗試超遠投籃，整場比賽看起來更像是賽前的熱身投籃，而非頂尖球星的對決。這種現象也直接反映在收視率與球迷評價的下滑上。為了挽救這項年度盛事，聯盟已宣布2026年全明星賽將進行重大改制。屆時將採用「美國隊vs.世界隊」的循環賽制，共有三支隊伍參賽（兩支美國隊、一支國際隊），每隊由8名球員組成。比賽將縮短為每場12分鐘，取戰績最好的兩隊晉級決賽。儘管聯盟試圖透過改變賽制來增加競爭性，但杜蘭特認為問題的根源不在規則，而在於球員的心態。他強調，除非場上的資深球星們願意認真對待比賽，並為年輕球員樹立榜樣，否則再多的規則變動都無法解決問題。「這不是靠改規則就能解決的，」杜蘭特表示，改變必須從那些最具影響力的球星開始，唯有他們展現出對勝利的渴望與防守的投入，全明星賽才有可能重回昔日的榮景。