▲「涼糕哥」游勝綸曾控訴公司沒幫他安排任何工作，害他兩年來收入只有五萬，事後他道歉表示因當時在念書和練球，無法配合工作。（圖／PTT@b0807love）

「涼糕哥」（游勝綸）今（18）日遭週刊爆料，有民眾向週刊投訴，指他在販售涼糕的過程中，未戴口罩還一直講話、口水猛噴，引起食安疑慮。涼糕哥人紅是非多，近幾年爭議不斷的他，先後爆出積欠一萬元律師費多年未清、車禍追撞不賠償等，而他過去因帥氣外型、精壯身材爆紅，一度進軍演藝圈，然而卻因經紀合約糾紛淡出，轉戰抖音直播後，才又東山再起，透露一個月營業額至少約40萬。在市場裸上身賣涼糕的「涼糕哥」游勝綸，因帥氣外表爆紅，受到許多婆媽喜愛，當初抱有明星夢的他，一度進軍演藝圈，然而簽約後，游勝綸控訴公司沒幫他安排任何工作，害他兩年來收入只有五萬，更罹患憂鬱症。經紀公司回應，稱游勝綸控訴內容「當然不是所有都是事實」，本人態度也突然180度大轉變，出面道歉，表示是因當時在念書和練球，無法配合工作。游勝綸因合約糾紛淡出演藝圈，近幾年他轉戰抖音直播，曾透露自己一天擺攤可進帳3至5萬元，一週營業三天，單月營業額至少40萬起跳。今日卻被《鏡週刊》爆料，不僅涼糕販售過程引發食安疑慮，甚至無照擺攤，發現游勝綸疑似未具備相關食品證照、未投保食品責任險，也沒流動攤販執照。對此，游勝綸無奈回應：「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼（執）照？」游勝綸除了擺攤陷入爭議，另外還被點名積欠一萬元律師費多年未還，以及4年前他發生追撞車禍，起初承諾會以分期方式賠償給受害車主，但後續卻逐漸失聯，造成對方不小損失。