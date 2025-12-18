我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人日前將2年級側翼射手柯奈特（Dalton Knecht）下放至發展聯盟引起關注，他也不負眾望的在首場比賽就狂砍30分、5籃板、2助攻並投進6記三分，展現絕佳狀態。對於下放柯奈特，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）除了到場觀察柯奈特的表現外，也透露為何做出如此決定。對於下放柯奈特，瑞迪克表示，教練團在討論過程中已先與總管佩林卡（Rob Pelinka）溝通，並提前告知柯奈特與其經紀團隊。他強調，這項安排的核心目的是讓球員獲得穩定上場時間，而非對其能力的否定。瑞迪克強調，柯奈特會再度得到機會，也會在某個時間點幫助這支球隊。現在最重要的是上場比賽，並重新享受籃球。自己也跟他說過，他現在只需要打球，其他都不需要去過多思考。柯奈特在發展聯盟首戰也用行動回應期待，面對聖地牙哥快艇，他全場17投10中、三分球10投6中，轟下30分，另有5籃板、2助攻、2抄截與1阻攻，還送出一記精彩隔扣，幫助南灣湖人以127：118取勝，展現高效率與全面影響力。本季至今，柯奈特在NBA出賽20場、1場先發，場均15分鐘，繳出6.4分、1.9籃板，整體命中率47.1%，三分命中率36.2%。其中最亮眼表現出現在10月29日對灰狼之戰，他替補攻下15分，成為球隊關鍵火力之一。湖人當初選進柯奈特時，外界普遍認為他是滑落至首輪中段的樂透等級新秀。新秀賽季他共出賽78場、16場先發，場均9.1分，投籃命中率46.1%、三分命中率37.6%。然而，上季交易截止日前，一筆原本將他送往黃蜂的交易因體檢未過而取消，隨後他的角色定位出現動搖，信心也受到影響。而今年賽季隨著交易截止日接近，柯奈特也被視為潛在籌碼之一。年輕、具投射能力且仍有上升空間的特質，讓他持續受到其他球隊關注。