在雙方主將缺席的情況下，曼菲斯灰熊與明尼蘇達灰狼18日於例行賽正面交鋒，戰局一路拉鋸到末節關鍵時刻。最終灰熊靠著蘭代爾（Jock Landale）連續命中致命三分球，加上傑克遜（Jaren Jackson Jr.）攻守兩端穩定輸出、貢獻28分12籃板，以116：110擊敗灰狼，收下2連勝，也讓灰狼的近期2連勝畫下句點。本場比賽，灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）因右腳不適（傷勢管理）連續第3場缺陣，老將康利（Mike Conley）同樣因阿基里斯腱傷勢無法出賽；灰熊方面則少了莫蘭特（Ja Morant，左腳踝扭傷）、周志豪（Zach Edey）等多名輪換戰力，使比賽成為雙方板凳深度與臨場調度的對決。前三節雙方比分緊咬，灰狼一度在第三節取得76：67領先，但灰熊隨即回敬一波14：0的猛烈攻勢完成逆轉。進入第四節後，雙方持續拉鋸，直到比賽最後1分多鐘，蘭代爾連續命中兩記關鍵三分球，一舉拉開差距，徹底澆熄灰狼反撲氣焰。灰熊方面，傑克遜繳出28分、12籃板的全能表現，持續在禁區給予灰狼極大防守壓力；蘭代爾則貢獻20分、10籃板，並包辦末節致勝外線。威爾斯（Kenton Wells）拿下17分，波普也有12分進帳，灰熊團隊展現穩定輸出。灰狼此役雖有6人得分上雙，但全場發生多達17次失誤，成為落敗主因之一。蘭德爾（Julius Randle）拿下21分、5籃板、3助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻16分、16籃板、4阻攻，迪文琴佐（Donte DiVincenzo）則有19分、11籃板，但在決勝時刻未能有效限制灰熊外線火力。儘管吞敗，灰狼近期仍拿下7勝8場的佳績，戰績維持在17勝9敗。球隊在缺少愛德華茲的情況下，仍展現一定競爭力，後續將持續觀察其傷勢狀況。灰熊則在傷兵纏身下展現韌性，成功在客場帶走勝利，為後續賽程注入信心。