洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）本季戰績18勝7敗，帳面成績亮眼，但近期比賽內容卻逐漸暴露防守端隱憂。總教練瑞迪克（JJ Redick）在近期練習中，已明確向兩大核心，唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）提出更高的防守要求，而唐西奇也在受訪時正面回應這項期待。

唐西奇透露，這並非單一針對防守的談話，而是一次全面性的溝通，但他坦言教練的提醒「說得沒錯」。唐西奇表示，身為球隊的領袖，球星本就必須先站出來，「尤其是我們這些主力球員，必須在比賽一開始就帶來更多壓迫感，這責任在我，也在LeBron身上，我們必須把比賽開局打得更好。」

在談到實際調整時，唐西奇也提到，日前作客鳳凰城太陽一戰，球隊已嘗試改變防守心態，並收到一定效果。他指出，那場比賽的重點並非戰術變化，而是專注於「個人防守意識」，從一對一防守與輪轉態度做起，整體執行力已有明顯改善。

事實上，湖人雖在該役仍讓太陽攻下114分，但成功將對手三分命中率壓制在35%，並迫使對方發生20次失誤，顯示防守端的專注度確實有所提升，也呼應唐西奇所提到的「態度改變」。

▲洛杉磯湖人將在客場挑戰西區龍頭奧克拉荷馬雷霆。面對雷霆場均120.5分猛攻，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）強調防守重要性。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人唐西奇坦言球隊防守必須改善。（圖／美聯社／達志影像）
防守穩定度仍是關鍵課題

長期以來，防守一直是外界對唐西奇最常提出的質疑之一。儘管他在進攻端仍是聯盟最具破壞力的球星之一，但防守端是否能維持穩定貢獻，始終影響球隊上限。

唐西奇在休賽季的大幅體能調整，正是回應這類批評的重要一步。從2025年歐洲錦標賽（EuroBasket）開始，他在移動速度、橫向防守與協防判斷上都有明顯進步，減重後的身體狀態，讓他在防守端不再輕易成為對手鎖定的弱點。

本季至今，唐西奇場均1.0次抄截、0.6次阻攻，防守效率值約115，已較過往有所改善，至少不再是「漏洞型防守者」。然而，湖人整體防守表現仍不理想，目前防守效率值116.5，僅排名聯盟第20，顯示問題並非個人，而是體系層級的結構性挑戰。

在這樣的背景下，瑞迪克要求唐西奇與LeBron提升防守輸出，某種程度上不只是戰術調整，更是領袖責任的重新定位。湖人若想在季後賽走得更遠，球星不只要在進攻端主宰比賽，也必須在防守端率先立標。


