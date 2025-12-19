我是廣告 請繼續往下閱讀

原本被外界視為幾乎確定披上世界棒球經典賽（World Baseball Classic）日本隊「侍Japan」戰袍的洛杉磯道奇投手山本由伸，如今WBC參賽前景卻出現變數。美國媒體指出，山本本人近日對於是否出戰明年世界棒球經典賽（WBC）表態趨於保留，使得先前「確定參賽」的說法出現明顯轉向。美媒《Athlon Sports》記者Gavin Groe報導，山本由伸雖然對WBC仍抱持高度意願，但已親口表示，目前「一切尚未決定」，這也讓外界對他能否順利取得參賽資格產生疑問。先前進入休賽季後，多家媒體曾報導山本將加入日本隊，再度征戰WBC。身為上一屆奪冠成員之一，外界普遍期待他能再次站上世界舞台，成為日本隊先發輪值的王牌之一。然而，山本由伸近日受訪時坦言：「目前什麼都還沒有決定，但我確實有想在WBC登板的想法。」這番說法，等同於否認了先前「參賽已成定局」的報導。《Athlon Sports》直言：「山本由伸確實展現了想要在WBC投球的意願，但他同時也清楚表明，出賽仍屬未定狀態。這與一周前外界所傳的『確定參賽』，已有明顯不同。」目前道奇陣中，大谷翔平已公開表態將參加WBC，若山本由伸最終確定缺席，對侍日本投手戰力勢必造成影響。另一方面，佐佐木朗希因傷勢因素，已確定不會出戰本屆賽事，使得日本隊在先發投手布局上更顯吃緊。在大聯盟高額合約與長期健康考量下，山本由伸是否能順利獲得球團點頭、完成參賽程序，仍有變數。隨著WBC時程逐漸逼近，這名日籍王牌投手的最終決定，勢必成為接下來侍Japan組軍過程中的關鍵觀察焦點。