我是廣告 請繼續往下閱讀

。他直言，這不只是避免競爭關係，更是一種對前輩的尊重與學習態度。「我喜歡跟那些歷史級的偉大球員一起訓練，因為我不會在場上遇到他們，也不會和他們競爭，我希望他們知道，我是真的尊敬他們、重視他們的經驗。」

▲當Kobe現身球館時，Giannis用「氣場」形容那一刻的震撼。「他走進來的時候，就像在發光一樣，真的不是誇張，那是一種現在年輕人說的『aura（光環）』，終極等級的氣場。」。（圖／美聯社／達志影像）

Kobe毫不猶豫地回答：「我就是個混蛋，我不夠好人。」而當被問到「那你的最大強項呢？」Kobe同樣直言：「我就是個混蛋，我不在乎別人怎麼看，我可以出手40次。」

NBA

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近日在NBA美國職籃（National Basketball Association）休兵期間，Giannis在節目中談到，自己向來不太喜歡與現役球員一起訓練，反而更傾向向退役名將請益回顧過去，Giannis曾向多位名人堂等級球星學習，包括歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、賈奈特（Kevin Garnett）、布萊恩，未來甚至有機會與安東尼（Carmelo Anthony）合作訓練，也多次與皮朋（Scottie Pippen）通電話交流，將前輩的智慧一點一滴融入自己的比賽中。真正讓Giannis至今仍記憶猶新的，是他22歲那年與Kobe的訓練經歷。他形容，那天自己帶著筆記本、滿心期待，清晨搭乘紅眼班機抵達訓練地點，甚至為了省錢直接在球館等待，只為不錯過任何細節。當Kobe現身球館時，Giannis用「氣場」形容那一刻的震撼。「他走進來的時候，就像在發光一樣，真的不是誇張，那是一種現在年輕人說的『aura（光環）』，終極等級的氣場。」Giannis笑說，當下自己完全被震懾，甚至不知道該怎麼開口打招呼。訓練過程中，Kobe對細節與強度的要求也徹底顛覆Giannis的認知。真正讓Giannis銘記於心的，是訓練中兩人關於「弱點與強項」的對話。Giannis先轉向哥哥Thanasis開玩笑地說，哥哥的弱點在於「人太好」，好到容易被利用，而這樣的「太好」，某種程度也是他的優點。接著，Giannis談到Kobe給他的震撼回答。當Giannis問Kobe「你的最大弱點是什麼？」這番話讓Giannis徹底理解一件事──在頂尖競爭層級中，所謂的缺點與優點，往往只是同一個特質的不同面向。反觀自己，Giannis也在節目中進行自我剖析。他認為自己的弱點是「固執」，一旦下定決心，不論對錯都會堅持到底；但也正因如此，他才能靠著同樣的固執，把事情完成、把目標實現。Giannis表示，當年與Kobe的交流，不只談防守、進攻、投籃與破解包夾，更深入聊到如何帶動隊友、如何在高壓環境下提升整支球隊層級。他把所有重點都記在筆記本裡，而那次訓練，也成為他職業生涯中最珍貴的回憶之一。如今，Giannis仍選擇效力公鹿，尚未如外界揣測般對球團施壓要求交易，某種程度上，也呼應Kobe一貫強調的「與球隊共進退」精神。目前Giannis正因小腿傷勢缺陣，公鹿戰績11勝16敗、狀況起伏，但這位兩屆MVP顯然仍在用自己的方式，消化並延續那份來自Kobe Bryant的「曼巴精神」。