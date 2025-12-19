我是廣告 請繼續往下閱讀

為了備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），誓言奪回冠軍榮耀的美國隊今（19）日再拋震撼彈，一口氣補進4名強投。其中最大亮點莫過於剛完成美聯賽揚獎二連霸的底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），以及舊金山巨人的耐投王牌韋伯（Logan Webb），這波補強讓美國隊的投手陣容星光熠熠，堪稱「夢幻隊」等級。現年29歲的史庫柏無疑是當今大聯盟最具宰制力的左投之一。他在2025年賽季繳出13勝6敗、防禦率2.21的鬼神數據，並飆出241次三振，每局被上壘率（WHIP）低至0.89，毫無懸念地蟬聯美聯賽揚獎。史庫柏是老虎隊過去兩個賽季能闖進季後賽的關鍵功臣。不過，雖然場上表現無懈可擊，但他與球團的續約談判據傳差距甚大，也讓這位新科賽揚獎得主在這個休賽季身陷交易傳聞之中。另一位加入輪值的強投是韋伯。這位「吃局數魔人」在2025年主投207局，高居大聯盟第一，並送出國聯最多的224次三振，防禦率是優異的3.22，最終在國聯賽揚獎票選中名列第四。隨著這兩位王牌的加入，美國隊的先發輪值已堪稱豪華。在此之前，名單中已包含剛拿下國聯賽揚獎的怪物新人史金恩茲（Paul Skenes）、明尼蘇達雙城萊恩（Joe Ryan）、芝加哥小熊波伊德（Matthew Boyd），以及紐約大都會麥克林（Nolan McLean）與霍姆斯（Clay Holmes）。在牛棚方面，美國隊增添了兩名大將。本季被奧克蘭運動家交易至聖地牙哥教士火球男米勒（Mason Miller），在兩隊合計出賽60場，狂飆104次三振，防禦率僅2.63，展現極致的壓制力。另一位則是兩度入選明星賽的貝德納（David Bednar）。他在2025年輾轉效力於紐約洋基與匹茲堡海盜，合計出賽64場，繳出2.30防禦率與27次救援成功，每九局三振率（K/9值）更創下生涯新高的12.4。值得一提的是，31歲的貝德納是目前名單中，唯一一位曾參與2023年經典賽並隨隊拿下亞軍的投手，他的經驗將是球隊寶貴資產。美國隊此次集結了全大聯盟的頂尖戰力，野手部分早已公布包括「法官」賈吉（Aaron Judge）、威特（Bobby Witt Jr.）、勞雷（Cal Raleigh）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）等重砲，誓言要在明年3月的國際賽場上重返榮耀。