我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠在經歷了2025-26賽季初期的混亂後，球團正面臨重大的抉擇。隨著2月交易截止日逼近，傳出球團有意探索陣中射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）的交易價值。據悉，這位仍有一年合約在身的射手，希望能在一支具備奪冠競爭力的球隊度過生涯晚期，而昔日戰友柯瑞（Stephen Curry）也公開表達了希望與老搭檔重聚的願望。根據《ESPN》報導，湯普森對於現狀感到無奈。他在2024年夏天選擇離開效力13年的金州勇士，簽下3年5000萬美元合約加盟獨行俠，圖的就是能與正值巔峰的唐西奇（Luka Dončić）聯手。誰能想到這場美夢僅維持了21場比賽。前獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）之後做出震撼交易，將唐西奇送往洛杉磯湖人換來明星長人戴維斯（Anthony Davis）。如今唐西奇在湖人打出MVP身手，反觀獨行俠卻陷入傷病泥淖；厄文（Kyrie Irving）遭遇左膝十字韌帶撕裂整季報銷，中鋒萊夫利二世（Dereck Lively II）也因腳傷動刀報銷。更慘的是，交易過來的戴維斯傷病史依舊，自交易以來僅為獨行俠出賽22場，這段期間球隊戰績僅24勝38敗。這與湯普森當初設想的「爭冠環境」大相逕庭。本季湯普森場均僅繳出11.1分，命中率皆處於生涯低點，甚至一度被總教練基德（Jason Kidd）降為替補。不過近期他手感回溫，近15場三分命中率回升至40.3%。儘管如此，由於他下個賽季仍有1700萬美元的合約，交易難度不低。對於未來的動向，湯普森語帶保留表示：「那是很久以後的事，我不確定未來會如何。」但他昔日的「浪花兄弟」搭檔柯瑞則顯得熱情許多。目前勇士戰績13勝14敗，進攻效率僅排聯盟第21，急需火力支援。柯瑞受訪時坦言：「我希望他還在這裡...那將會非常不可思議。如果時機成熟，真的有談判機會，我當然會打電話給他說：『我們想要你回來』。」根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，獨行俠目前持開放態度，包括戴維斯、湯普森、中鋒加福德（Daniel Gafford）以及羅素（D'Angelo Russell）等主力球員，都可能成為交易籌碼。儘管近期在AD歸隊後球隊打出一波5勝3敗的小高潮，且隊上還有超級新人弗拉格（Cooper Flagg）展現全能身手，但管理層似乎已準備好在截止日前進行重整。