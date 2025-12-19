我是廣告 請繼續往下閱讀

對於明尼蘇達灰狼的球迷來說，這或許是比贏球更令人感動的消息。與球團冷戰多年的傳奇球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），傳出已與球隊達成大和解。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，賈奈特將重返灰狼擔任球隊新職務，且他標誌性的「21號」球衣，也終於確定將在明尼蘇達高掛退休。據報導指出，賈奈特將在灰狼球團以及WNBA的明尼蘇達山貓擔任涉及「商業營運、社區推廣與內容開發」的新角色。雖然具體職務細節尚未完全公開，但這個決定象徵著賈奈特與灰狼長達數年的僵局正式破冰。這也意味著，灰狼隊史最偉大的「21號」球衣，終於能名正言順地升上主場標靶中心（Target Center）的屋頂。對於這位在1995年以首輪第5順位加盟、並一手將寒冷的明尼蘇達變成籃球熱點的傳奇來說，這份榮耀遲到了太久。賈奈特在灰狼效力了14個賽季，場均繳出19.8分、11籃板的統治級數據。他不僅10度入選全明星賽、3次入選年度第一隊，更在2003-04賽季奪下年度MVP殊榮，帶領球隊殺入西區決賽。然而，這段佳話卻在後期變調。隨著球隊戰績下滑，賈奈特在2007年被交易至波士頓塞爾提克，並隨即奪冠。儘管如此，他與灰狼的關係在職業生涯晚期徹底決裂。這場恩怨的導火線，源於賈奈特與灰狼前老闆泰勒（Glen Taylor）之間的矛盾。據悉，已故的灰狼功勛教練桑德斯（Flip Saunders）曾計畫在賈奈特退役後，讓他進入球隊管理層甚至擁有股權，但在桑德斯於2015年驟逝後，這些承諾隨之落空。賈奈特曾公開痛批泰勒背信，並在2020年接受訪問時撂下重話：「我不會原諒葛倫（泰勒）。」他甚至形容泰勒是「蛇」（意指陰險狡詐），並表示只要泰勒在位一天，他絕不會讓自己的球衣在灰狼退休，這也導致了賈奈特雖早在2022年就獲塞爾提克退休「5號」球衣，但在這支他奉獻青春的母隊卻遲遲無法圓夢的尷尬局面。隨著泰勒同意出售球隊，新任老闆洛爾（Marc Lore）與前大聯盟球星A-Rod（Alex Rodriguez）積極修補關係，終於促成了這次的世紀大和解。如今的灰狼已非昔日吳下阿蒙，連續兩年殺入西區決賽，本季戰績依然強勢。在球隊最具競爭力的時刻迎回隊史最偉大的靈魂人物，不僅能凝聚球迷的向心力，若賈奈特能親眼見證灰狼奪下隊史首冠，將會是這段傳奇故事最完美的結局。