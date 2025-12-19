我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（19）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：許允樂離婚張兆志後，日前宣布和李玉璽再婚，昨日她在IG轉發自己過去貼文，「這世界的惡意很多」；米可白自去年認愛孫綻後，兩人時常在社群放閃，昨日她曬出一系列男友視角照，鏡頭間全是粉紅泡泡；Coldplay（酷玩樂團）今年7月在美國波士頓開演唱會，沒想到卻變成大型抓姦現場，一對情侶被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）拍到摟摟抱抱，現女方出現回應，表示兩人不是婚外情，當下只是喝酒誤事。許允樂離婚張兆志後，日前宣布和公開認愛不到一年的李玉璽再婚，訊息曝光後湧入許多粉絲祝福，不過也同時引來部分批評聲音。昨日她在IG轉發自己過去的貼文，內容為「這世界的惡意很多，需要穩定自己的內核，才能無所畏懼」，透露出她對惡意的真實看法。米可白（趙亦瑄）去年8月大方認愛孫綻後，兩人時常透過社群放閃。昨日她曬出一系列男友視角照，可以看見她露出可愛表情，配文寫下：「這位攝影師很有愛」，鏡頭間全是粉紅泡泡，掀起網友討論熱潮。英國天團Coldplay（酷玩樂團）7月在美國波士頓演唱會中，鏡頭意外捕捉到美國科技公司Astronomer前執行長安迪拜倫（Andy Byron）與前人力資源總監克莉絲汀卡博特（Kristin Cabot）的外遇現場。日前女主角出面接受訪問，否認兩人是婚外情關係，只是因為當下喝了幾杯酒誤事，不過她承認自己暗戀安迪拜倫。