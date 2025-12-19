我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在2025年賽季成功完成2連霸，近期季後賽的分紅獎金數目也出爐了。根據美國體育媒體《The Athletic》道奇隨隊記者法比安‧阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇隊符合資格的球員，每人可分得48萬4748美元（約新台幣1500萬元），總獎金也創下歷史新高，創下相當可觀的紀錄。本季大聯盟季後賽分紅總池達1億2820萬美元（約為新台幣40億元），為歷史高檔水準。參與季後賽的12支球隊皆可依戰績與規定分配金額，其中道奇總分紅金額超過4600萬美元，折合新台幣約12億元，成為最大贏家。依規定，世界大賽出場資格球員，以及自開季名列26人名單、並於6月1日後因傷進入傷兵名單者，皆可獲得全額分紅。至於在世界大賽敗給道奇、屈居亞軍的多倫多藍鳥隊，球員每人仍可分得35萬4118美元（約為新台幣1000萬元）。相較上季道奇每名球員分得47萬7441美元，本季金額略有提升，主因是符合分紅資格的人數減少，使得單人分配金額提高。道奇下季將挑戰自1998年至2000年洋基隊以來，首支完成三連霸的球隊。對於簽下天價合約的大谷翔平與山本由伸而言，這筆分紅或許只是額外收入，但對年薪較低的年輕球員卻意義重大。以後援身分為奪冠立下戰功的佐佐木朗希為例，因適用「25歲規則」以小聯盟合約加盟道奇，本季僅領聯盟最低保障年薪76萬美元，這筆季後賽分紅無疑成為極具吸引力的驚喜獎金。