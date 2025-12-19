我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）報導，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊將簽下上賽季在日本職棒橫濱DeNA的重砲一壘手奧斯丁（Tyler Austin），合約內容預計將是1年125萬美元，另附帶激勵獎金，而奧斯丁也成為今年休賽季眾多從亞洲職棒回到大聯盟的洋將之一，渴望再度證明自己。奧斯丁於2010年選秀被洋基選中，生涯在大聯盟4個賽季效力洋基、雙城、巨人與釀酒人，累積209場出賽、33支全壘打，2019年後未再站上大聯盟。他在大聯盟最為人知的一刻就是在2016年8月13日，當時他與「法官」賈吉（Aaron Judge）在生涯首打席連續開轟，締造大聯盟史上首次紀錄，然而隨著賈吉成長為聯盟門面、MVP等級球星，奧斯丁卻逐漸淡出舞台，成了那段歷史中的「另一個名字」。後續奧斯丁轉戰日本職棒，6年皆效力橫濱DeNA，期間展現穩定長打火力。2024年更繳出打擊率3成16、25轟的亮眼成績，並拿下中央聯盟打擊王，進階數據顯示其攻擊效率遠高於聯盟平均。雖然本季因膝傷僅出賽65場，但仍敲出11轟、打擊率2成69，整體表現具備競爭力。不過DeNA最終選擇不續約，讓他得以回到美國市場。隨著奧斯丁加入小熊，他也將與之前在DeNA一同奮戰的今永昇太於大聯盟再度成為隊友。對於小熊來說，目前40人名單仍有空間，且一壘與指定打擊位置需要右打補強，奧斯丁的到來也被視為低風險、高潛在回報的嘗試。