中華職棒富邦悍將，日前以7年總值5600萬元的合約簽下林岱安，原球團統一7-ELEVEn獅啟動補償機制，根據《自由時報》報導，統一獅已決定選擇「錢＋人」補償方案，而補償選手正是被富邦悍將放在25人名單外的前旅美好手江少慶，並且有望在今日對外公布。
據傳獅隊選定江少慶 選擇「錢＋人」方案
富邦以7年合約網羅林岱安後，富邦悍將在12日將25人保護名單以及保護名單外之所屬球員名簿，提供給獅隊做為補償方案參考，根據中職規章，獅隊若選擇「錢＋人」，則可以獲得324萬元和1名保護名單外選手。
根據《自由時報》報導指出，獅隊在12日收到名單後，隨即開會討論，並將江少慶列為第一順位人選，且傾向於「錢＋人」的方案，並非選擇全額轉隊費540萬。
傷病成困擾 江少慶狀態不明
江少慶自2021年返台加盟富邦悍將後，在2021、2022年都繳出不錯的表現，然而2023、2024年則因傷勢影響，導致出賽不固定，兩年合計只出賽16場，去年季末傷癒復出後，又因右側胸大肌撕裂傷動刀，導致今年賽季報銷。
若獅隊最終選擇江少慶，按照規定將沿用他本賽季破百萬的月薪，且無法對薪資做出調降，按照江少慶過去的身手實力無庸置疑，但目前仍無法確定他是否能在明年對球隊做出貢獻。
資料來源：《自由時報》
