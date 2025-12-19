美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）近年進階數據成為參考球員能力的指標，美國棒球數據網站《MLB Daily Dingers》於今（19）日公布本季大聯盟全壘打擊球初速排行榜前10名，其中洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平再度展現驚人怪力，一舉包辦第2名與並列第3名，成為榜單上最耀眼的焦點之一。

擊球初速榜單公布　大谷翔平佔了2名

根據《MLB Daily Dingers》排列，大谷翔平在第3名與第2名都有位置。他在5月5日作客馬林魚時所轟出的第9號全壘打，鎖定王牌右投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）投向紅中的97.7英里速球，以20度仰角強勢掃出117.9英里初速的平射彈，直接飛進右中外野牛棚，飛行距離達386英尺，成為第3名，這一球甚至被道奇隨隊理療師在場內接殺，成為當時話題畫面。

第2名則是9月2日作客海盜之戰，大谷翔平在第3局敲出的本季第46轟。當時他完美掌握海盜右投錢德勒投出的99.2英里四縫線速球，擊球仰角23度，擊球初速高達120英里（約193.1公里），球僅花3.6秒便飛進右外野看台，飛行距離373英尺。這一轟同時也是他轉戰道奇後的第100支全壘打，在Statcast自2015年啟用以來，擊球初速排名史上第6。

《MLB Daily Dingers》也指出，大谷多數強勁全壘打並未刻意追求拋物線，而是帶有強烈線性軌跡，導致飛行距離不如高拋球來得長，但換成一般打者，這類擊球往往只會形成二壘安打，能直接送出牆外，正是大谷力量與擊球品質的最佳體現。

第1名由海盜歐尼爾‧克魯茲奪下　展現超強怪力

榜單第1名則由海盜外野手克魯茲（Oneil Cruz）奪下，他在5月25日對釀酒人的比賽中轟出擊球初速122.9英里的場外全壘打，飛行距離432英尺，氣勢驚人。此外，克魯茲還有2發全壘打擠進前10名的位置。另外現役最具破壞力打者之一的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也榜上有名，合計2支全壘打進入前10。

消息來源：《tokyo-sports》

