美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇明星內野手貝茲（Mookie Betts）近期登上美國知名直播主羅斯（Adin Ross）的直播節目，貝茲在節目中因發表涉及關於猶太人刻板印象的言論，而受到外界關注，先前NFL洛杉磯公羊隊外接手納庫亞（Puka Nacua）也曾在羅斯的直播中發表反猶太言論，而如今貝茲再度掀起風波，讓洛杉磯體壇捲入爭議。
貝茲發言涉及歧視 引起外界關注
貝茲於美國時間週三晚間與羅斯及另一位網紅N3on一同進行長達約兩個半小時的直播。節目內容包括聊天與多項運動活動，例如前往打擊練習場體驗棒球在直播過程中，貝茲曾對羅斯外貌發表評論，提及他「毛很多」，並在描述時引用了「猶太人通常毛髮較多」的刻板印象。儘管羅斯當下回應表示自己同時具有猶太與義大利血統，但貝茲在談話中仍特別指向羅斯的猶太背景，因此引發爭議。
NFL外接手也惹爭議 洛杉磯體壇陷風波
值得注意的是，這起事件發生在納庫亞風波僅一天之後。納庫亞日前同樣登上羅斯直播節目，不僅抨擊NFL裁判，也在談話中做出涉及反猶太的言論，隨即遭到輿論批評。
貝茲向來被認為相當熟悉社群媒體生態，他本身也經營個人Podcast節目，這或許是他願意接受邀請、登上直播節目的原因之一。不過，接連有洛杉磯球隊的選手在羅斯的直播中陷入爭議，也讓外界開始關注運動員參與網紅節目的風險與言論界線。
截至目前，貝茲本人尚未針對相關言論公開道歉或進一步說明，而這場直播的完整內容仍可在YouTube平台上觀看。事件後續是否對其形象或球團造成影響，仍有待觀察。
資料來源：《The Sporting News》
