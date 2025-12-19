夏洛特黃蜂今（19）日主場迎戰亞特蘭大老鷹，黃蜂此戰三分手感火燙，半場團隊三分球出手31次命中18球，追平NBA美國職籃（National Basketball Association）以及隊史半場三分球紀錄，其中鮑爾（Lamelo Ball）一人就砍近7記三分球，最終黃蜂靠著克努佩爾（Kon Knueppel）末節砍下11分的帶領下，終場就以133：126擊敗老鷹。
黃蜂半場投進18記三分球 鮑爾次節5投5中
兩隊主力控衛鮑爾與崔・楊都在本場比賽復出，首節老鷹靠著強森（Jalen Johnson）單節拿下7分，黃蜂方面團隊單節砍進9記三分球，克努佩爾、鮑爾以及米勒（Brandon Miller）各投進2顆，首節打完黃蜂37：32領先老鷹。
第二節黃蜂團隊單節再度投進9記三分，鮑爾單節三分球5投5中，而老鷹靠著沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節砍下13分持續緊咬比分， 但黃蜂手感太過火燙，老鷹仍過無法將比分追近，半場結束黃蜂80：69領先老鷹。
強森砍生涯新高43分無用 老鷹惜敗黃蜂
進入下半場黃蜂手感降溫，老鷹開始反攻強森單節砍下15分，但無奈隊友狀態不佳，第三節結束老鷹仍舊落後黃蜂多達12分，末節老鷹持續追分，比賽剩餘2分半時，強森命中三分球後，將落後縮小到僅剩1分差，但黃蜂靠著鮑爾與克努佩爾再度將比分拉開，最終黃蜂就以133：126擊敗老鷹。
鮑爾此戰個人投進8記三分，拿下28分外帶13助攻，米勒貢獻26分、5籃板、8助攻，克努佩爾三分球12投6中，砍下28分、5籃板、7助攻；老鷹強森此戰拿下個人生涯單場新高43分、11籃板、9助攻的「準大三元」表現，崔・楊復出後表現不佳，全場8投3中僅拿下8分，沃克則是貢獻全隊次高的28分、8籃板。
資料來源：《NBA》
我是廣告 請繼續往下閱讀
兩隊主力控衛鮑爾與崔・楊都在本場比賽復出，首節老鷹靠著強森（Jalen Johnson）單節拿下7分，黃蜂方面團隊單節砍進9記三分球，克努佩爾、鮑爾以及米勒（Brandon Miller）各投進2顆，首節打完黃蜂37：32領先老鷹。
第二節黃蜂團隊單節再度投進9記三分，鮑爾單節三分球5投5中，而老鷹靠著沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節砍下13分持續緊咬比分， 但黃蜂手感太過火燙，老鷹仍過無法將比分追近，半場結束黃蜂80：69領先老鷹。
強森砍生涯新高43分無用 老鷹惜敗黃蜂
進入下半場黃蜂手感降溫，老鷹開始反攻強森單節砍下15分，但無奈隊友狀態不佳，第三節結束老鷹仍舊落後黃蜂多達12分，末節老鷹持續追分，比賽剩餘2分半時，強森命中三分球後，將落後縮小到僅剩1分差，但黃蜂靠著鮑爾與克努佩爾再度將比分拉開，最終黃蜂就以133：126擊敗老鷹。
鮑爾此戰個人投進8記三分，拿下28分外帶13助攻，米勒貢獻26分、5籃板、8助攻，克努佩爾三分球12投6中，砍下28分、5籃板、7助攻；老鷹強森此戰拿下個人生涯單場新高43分、11籃板、9助攻的「準大三元」表現，崔・楊復出後表現不佳，全場8投3中僅拿下8分，沃克則是貢獻全隊次高的28分、8籃板。