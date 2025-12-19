夏洛特黃蜂今（19）日主場迎戰亞特蘭大老鷹，黃蜂此戰三分手感火燙，半場團隊三分球出手31次命中18球，追平NBA美國職籃（National Basketball Association）以及隊史半場三分球紀錄，其中鮑爾（Lamelo Ball）一人就砍近7記三分球，最終黃蜂靠著克努佩爾（Kon Knueppel）末節砍下11分的帶領下，終場就以133：126擊敗老鷹。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃蜂半場投進18記三分球　鮑爾次節5投5中

兩隊主力控衛鮑爾與崔・楊都在本場比賽復出，首節老鷹靠著強森（Jalen Johnson）單節拿下7分，黃蜂方面團隊單節砍進9記三分球，克努佩爾、鮑爾以及米勒（Brandon Miller）各投進2顆，首節打完黃蜂37：32領先老鷹。

第二節黃蜂團隊單節再度投進9記三分，鮑爾單節三分球5投5中，而老鷹靠著沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節砍下13分持續緊咬比分， 但黃蜂手感太過火燙，老鷹仍過無法將比分追近，半場結束黃蜂80：69領先老鷹。

強森砍生涯新高43分無用　老鷹惜敗黃蜂

進入下半場黃蜂手感降溫，老鷹開始反攻強森單節砍下15分，但無奈隊友狀態不佳，第三節結束老鷹仍舊落後黃蜂多達12分，末節老鷹持續追分，比賽剩餘2分半時，強森命中三分球後，將落後縮小到僅剩1分差，但黃蜂靠著鮑爾與克努佩爾再度將比分拉開，最終黃蜂就以133：126擊敗老鷹。

鮑爾此戰個人投進8記三分，拿下28分外帶13助攻，米勒貢獻26分、5籃板、8助攻，克努佩爾三分球12投6中，砍下28分、5籃板、7助攻；老鷹強森此戰拿下個人生涯單場新高43分、11籃板、9助攻的「準大三元」表現，崔・楊復出後表現不佳，全場8投3中僅拿下8分，沃克則是貢獻全隊次高的28分、8籃板。

資料來源：《NBA

更多NBA相關新聞：

NBA／馬刺119：94退巫師！文班亞馬僅打17分鐘　哈波砍24分

NBA／騎士戰績下滑！多隊尋求交易　美媒曝只有這兩位「非賣品」

NBA／哈登傷退快艇陷入困境！主帥：還沒放棄　必須加強一項能力

 

 

相關新聞

NBA／皮爾斯開酸尼克！NBA盃冠軍已是極限　直言無緣總冠軍

NBA／字母哥自爆被Kobe「混蛋」風格震撼！「我的弱點就是太狠」

NBA／勇士的時代已經結束了？巴克利直言：他們已經老了也不行了

NBA／米勒近兩季缺席71場！黃蜂將重新評估價值　恐被擺上交易桌