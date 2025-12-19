我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（19）日上演西區強權對決，金州勇士作客鳳凰城挑戰太陽。勇士雖然在下半場開局一度手握14分大幅領先，卻在末節進攻斷電，最終雙方纏鬥至讀秒階段，勇士穆迪（Moses Moody）發生致命犯規，送太陽古德溫（Jordan Goodwin）上罰球線罰進超前分，終場勇士98：99遺憾落敗，苦吞3連敗。此外，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）本場手感低迷，全場14投僅3中得到15分。首節勇士主攻內線取得領先，但太陽前鋒狄龍（Dillon Brooks）手感火燙，單節飆進3記三分球狂砍13分反擊。勇士則靠著巴特勒（Jimmy Butler）製造對手犯規與精準的罰球，首節結束暫時以29：26領先。次節兩隊進攻節奏趨緩，單節得分皆未突破25分。柯瑞（Stephen Curry）手感持續冰冷，半場7投僅2中得到5分；反觀巴特勒攻傳兼具打出一波7：2的攻勢，幫助勇士在半場結束時以53：46維持領先。易籃後，勇士一度打出9：2的高潮將比分擴大至62：48，領先達14分。然而太陽一哥布克（Devin Booker）在此時甦醒，率隊回敬12：0的反擊將分差縮小。勇士在第三節後半段進攻徹底斷電，長達4分42秒一分未得，三節打完領先優勢僅剩1分。決勝節太陽開局發動9：0攻勢逆轉局面並建立 8 分領先。勇士隨即由巴特勒與波杰姆斯基（Brandin Podziemski）聯手反擊，比賽最後一分鐘進入白熱化。狄龍因一级惡意犯規送柯瑞上罰球線，隨後巴特勒投進關鍵追平三分。布克上籃建功後，柯瑞再度兩罰全中，雙方在剩餘不到10秒時戰成平手。比賽最後關頭，太陽狄龍三分遠投不中，但在搶奪籃板過程中，勇士穆迪被吹犯規。古德溫獲得兩罰機會，第一罰命中達成準絕殺，隨後太陽鄧恩（Ryan Dunn）又精準攔截勇士的發球長傳，徹底粉碎勇士逆轉希望。勇士方面，巴特勒空砍全場最高31分，波杰姆斯基挹注18分。柯瑞本場手感低迷，全場14投僅3中得到15分，外加9籃板7助攻。太陽方面，布克與狄龍分別攻下25分與24分，聯手終結球隊 2 連敗；吉萊斯皮（Collin Gillespie）貢獻16分，可惜在末節膝蓋撞傷提前退場。