繳出45分、14助攻、11籃板的超級大三元，率領湖人在第四節火力全開，以143：135逆轉帶走勝利，收下近4戰第3勝。

▲Luka Doncic不僅完成本季第5次大三元，上半場更直接參與湖人27次進球中的16球，再次展現其掌控比賽節奏的超級核心價值。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在客場上逆轉秀，Luka Doncic於NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽對上猶他爵士一役，湖人此役在前三節多數時間落後，但第四節攻勢全面啟動，單節轟下41分，成功壓制爵士29分反擊。比賽進入決勝期後，湖人一度將領先擴大至12分，但爵士仍頑強追至134：130。關鍵時刻，Doncic冷靜拆解防線，送出本場第14次助攻，助攻Jaxson Hayes完成進攻，重新拉開差距，成為比賽定調一球。湖人即便缺少Deandre Ayton（手肘）與Austin Reaves（小腿）兩名先發，仍靠團隊進攻深度撐過考驗。爵士上半場進攻效率極高，投籃命中率高達65%，半場取得78：73領先，為本季第二高的半場得分表現。Keyonte George攻下33分，連續三戰得分突破30分，新秀Ace Bailey也有19分進帳。不過，爵士此役缺少當家得分手Lauri Markkanen（腹股溝），關鍵時刻進攻穩定度略顯不足。湖人在第三節一波10：0攻勢中完成反超，James以兩罰命中將比數拉開至114：108，正式扭轉戰局。本場比賽節奏快速、對抗激烈，爵士單場獲得47次罰球機會（命中31球），也讓湖人情緒一度失控，第三節Marcus Smart、Jaxson Hayes與Doncic接連吞下技術犯規。不過，湖人最終仍穩住節奏，靠明星球員關鍵執行力帶走勝利。儘管讓對手拿下本季單場最高失分，但湖人用進攻彌補防守漏洞。Doncic不僅完成本季第5次大三元，上半場更直接參與湖人27次進球中的16球，再次展現其掌控比賽節奏的超級核心價值。