我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel指出，唐西奇也因此正式躋身湖人隊史殿堂，成為繼貝勒（Elgin Baylor）、強森（Magic Johnson）與魏斯特（Jerry West）之後，第4位單場完成「40分大三元」的湖人球員

▲Luka Doncic繳出45分、14助攻、11籃板的超級大三元。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽以143：135擊敗猶他爵士，不僅完成本季對戰爵士的三連勝，也將戰績推進至19勝7敗，客場戰績來到7勝3敗。其中當家球星唐西奇（Luka Doncic）再度用行動證明自己是聯盟最具宰制力的球員之一。湖人在第四節展現強大進攻火力，以41：29壓制爵士，成功鎖定勝果。唐西奇在關鍵時刻不僅持續取分，也多次透過傳導製造空檔，完全主宰比賽節奏。湖人此戰在缺少里夫斯（Austin Reaves）與艾頓（Deandre Ayton）兩名輪換主力的情況下，仍能在客場打出高效進攻，更凸顯唐西奇對球隊的影響力。詹姆斯（LeBron James）同樣提供穩定火力支援，攻下28分、7籃板、10助攻，差一步完成大三元；海耶斯（Jaxson Hayes）則繳出本季代表作，7投7中攻下16分，成為禁區重要活棋。湖人整體進攻流暢，成功彌補人手短缺的劣勢。唐西奇此役的歷史定位，也讓外界再次聯想到湖人傳奇球星Magic Johnson。強森在其輝煌生涯中，以身高、視野與節奏掌控能力聞名，生涯累積138次大三元，排名聯盟史上第4，而James目前以122次緊追在後。唐西奇如今在隊史紀錄中與這些名字並列，象徵意義不言而喻。