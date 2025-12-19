我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒休賽季投下震撼彈！統一獅針對捕手林岱安行使自由球員（FA）權利轉隊後的補償方案，經過審慎評估，決定挑選富邦悍將陣中的2021年選秀狀元江少慶，並搭配324萬元的轉隊費。這項決定讓原本期待與江少慶共組「狀元連線」的富邦看板球星張育成感到相當不捨，在社群媒體上貼出大大的哭臉符號表達心聲。同為旅美克里夫蘭守護者體系出身，又先後以狀元身分加盟富邦悍將，張育成與江少慶的交情匪淺。在得知戰友即將轉隊後，張育成隨即在Instagram限時動態發文，配上一個顯眼的哭臉表情，並感性寫道：「他付出的努力比任何人都多，渴望證明自己的心也最強烈，無奈運氣差了點，但我深信他一定能東山再起。」回顧兩人合作時光，受限於江少慶本季飽受傷勢困擾整季報銷，這對備受期待的「海歸狀元組合」僅在去年短暫合體過4場比賽，當時富邦取得2勝2敗的戰績，如今江少慶轉戰南台灣，這對昔日戰友下季將在場上兵戎相見。這樁轉隊案的起因，源於富邦悍將在提交25人保護名單時，因與江少慶的續約談判尚未塵埃落定，選擇將這位前王牌投手放在名單之外。此舉立刻在自由市場引起騷動，統一獅球團在上週收到名單後，內部教練團與球探部門經過多輪會議討論，最終達成共識，決定出手網羅這位兼具實力與話題性的強投。對於外界最擔心的健康問題，據了解，江少慶在秋訓期間已進行過模擬實戰投球（Live BP），用球數達到30球，且最快球速測得150公里，預計明年春訓能正常隨隊訓練。