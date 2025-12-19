西區強權休士頓火箭在一度領先多達25分的情況下遭逆轉，下半場全面失速，被西區爐主鵜鶘以128：133逼進延長賽並吞敗。這場比賽讓火箭苦吞NBA美國職籃（National Basketball Association）客場四連敗，也讓總教練伊梅・尤多卡（Ime Udoka）罕見地公開點名年輕球員心態失衡，直言球隊「被大場面嚇到了」。
賽後Udoka在記者會上語氣相當嚴厲，直接將輸球關鍵指向下半場的防守專注度。他指出，火箭上半場僅讓對手拿到45分，但下半場卻失守74分，單節分別被轟下38分與36分，防線形同瓦解。「這是非常丟臉的防守表現，」Udoka直言不諱，「在那樣的比分領先下，我們完全沒有展現應有的紀律與侵略性。」
除了防守端崩盤，Udoka也提到進攻端的執行力同樣令人失望。火箭全場共出現20次失誤，其中下半場就佔了9次，而問題不只是失誤數字本身，而是球員在被迫做決定時顯得畏縮。
「被包夾就慌了」 年輕火箭仍在學習如何承受壓力
Udoka進一步點名，當對手針對凱文・杜蘭特（Kevin Durant）與阿爾佩倫・森根（Alperen Sengun）採取包夾策略時，其他球員未能把握空檔、果斷出手或正確處理球權。「有些人看起來是害怕了，被嚇到或被氣氛影響，」Udoka說道，「聯盟的球隊一定會用『逼其他人擊敗我們』的方式來對付Kevin和Alperen，但今晚我們沒能執行。」
這番話，等同於向火箭年輕核心拋出一道現實考題，當球隊王牌被重點鎖定時，是否有人能站出來承擔責任。
有趣的是，賽後杜蘭特與Sengun的說法，幾乎與Udoka完全一致。Durant坦言，第三節是整場比賽的轉折點。「我們那一節沒有能量、沒有急迫感，」Durant表示，「我們太放鬆了，以為比賽已經結束。他們上半場投不進，下半場命中率接近八成，這就是我們心態出問題的結果。」
Sengun則更直接指出，火箭在身體對抗與專注度上全面輸給對手。「我們打得太軟，他們打得更兇，」Sengun說，「我們以為已經贏了，但比賽還沒結束，結果就是被狠狠教訓了一課。」
明星數據無法掩蓋問題 火箭仍需學會「打滿48分鐘」
從數據面來看，Durant此役仍繳出32分、7籃板、4阻攻的全能表現，投籃15投12中，效率驚人；Sengun也有28分、11籃板、8助攻的準大三元成績。但Udoka強調，這正是對手未來每一場比賽都會預期看到的輸出，不能成為其他球員消失的理由。
「他們會一直被重點研究，」Udoka表示，「這不代表其他人可以退縮。」
火箭目前戰績下滑至16勝8敗，西區排名也跌至第五。若想真正被視為具備爭冠潛力的球隊，客場穩定度與面對壓力時的執行力，將是接下來必須補齊的課題。
NBA消息來源：ESPN
