也讓總教練伊梅・尤多卡（Ime Udoka）罕見地公開點名年輕球員心態失衡，直言球隊「被大場面嚇到了」

▲火箭隊總教練Ime Udoka過去帶過波士頓塞爾提克，他擅長防守端的變震和調整。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

西區強權休士頓火箭在一度領先多達25分的情況下遭逆轉，下半場全面失速，被西區爐主鵜鶘以128：133逼進延長賽並吞敗。這場比賽讓火箭苦吞NBA美國職籃（National Basketball Association）客場四連敗，賽後Udoka在記者會上語氣相當嚴厲，直接將輸球關鍵指向下半場的防守專注度。「這是非常丟臉的防守表現，」Udoka直言不諱，「在那樣的比分領先下，我們完全沒有展現應有的紀律與侵略性。」除了防守端崩盤，Udoka也提到進攻端的執行力同樣令人失望。火箭全場共出現20次失誤，其中下半場就佔了9次，而問題不只是失誤數字本身，而是球員在被迫做決定時顯得畏縮。Udoka進一步點名，當對手針對凱文・杜蘭特（Kevin Durant）與阿爾佩倫・森根（Alperen Sengun）採取包夾策略時，其他球員未能把握空檔、果斷出手或正確處理球權。「有些人看起來是害怕了，被嚇到或被氣氛影響，」Udoka說道，「聯盟的球隊一定會用『逼其他人擊敗我們』的方式來對付Kevin和Alperen，但今晚我們沒能執行。」這番話，等同於向火箭年輕核心拋出一道現實考題，當球隊王牌被重點鎖定時，是否有人能站出來承擔責任。有趣的是，賽後杜蘭特與Sengun的說法，幾乎與Udoka完全一致。Durant坦言，第三節是整場比賽的轉折點Sengun則更直接指出，火箭在身體對抗與專注度上全面輸給對手。「我們打得太軟，他們打得更兇，」Sengun說，「我們以為已經贏了，但比賽還沒結束，結果就是被狠狠教訓了一課。」從數據面來看，Durant此役仍繳出32分、7籃板、4阻攻的全能表現，投籃15投12中，效率驚人；Sengun也有28分、11籃板、8助攻的準大三元成績。但Udoka強調，這正是對手未來每一場比賽都會預期看到的輸出，不能成為其他球員消失的理由。火箭目前戰績下滑至16勝8敗，西區排名也跌至第五。若想真正被視為具備爭冠潛力的球隊，客場穩定度與面對壓力時的執行力，將是接下來必須補齊的課題。