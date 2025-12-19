我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）球員轉隊雖是常態，但有些情感連結卻難以輕易割捨。金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日分享了一段在家中發生的插曲，他7歲的兒子卡農（Canon Curry）在看電視時的一句童言童語，問了一句「K湯為何在那裡？」讓柯瑞瞬間鼻酸，也道出了許多勇士球迷心底最深的遺憾與渴望。故事發生在柯瑞剛對波特蘭拓荒者砍下48分後的某個夜晚。柯瑞回到家與兒子卡農一同觀看達拉斯獨行俠對決猶他爵士的比賽。當看到昔日戰友「K湯」湯普森（Klay Thompson）在第四節連續飆進三分球時，柯瑞激動對著電視大喊：「投啊！」為老搭檔加油。只是，這個舉動卻讓身旁的卡農感到困惑。卡農問道：「K湯在打球？」當柯瑞解釋湯普森現在效力於獨行俠時，卡農似乎無法理解，轉頭對著電視上的湯普森問了一句：「你為什麼在那裡？」柯瑞坦言，雖然他試圖向兒子解釋湯普森已經轉隊的事實，但在那一刻，勇士王朝解體的現實感變得格外沉重。「這提醒了我們過去擁有的那段時光有多麼特別，」柯瑞感嘆道。對於與湯普森感情深厚的卡農來說，這一切都不合理；而對柯瑞而言，這份分離的感覺在自家客廳裡變得更加真實且令人感傷。這段溫馨卻感傷的小故事，正發生在湯普森於達拉斯處境日益艱難的時刻。他在2024年休賽季選擇加盟獨行俠，原本希望能與唐西奇（Luka Doncic）聯手爭冠。未料本季中發生震撼彈，唐西奇被交易至洛杉磯湖人，這讓當初拒絕湖人、選擇獨行俠的湯普森顯得格外尷尬。加上本季湯普森手感冰冷，各項數據皆創生涯新低，這也讓他成為今年休賽季潛在的交易籌碼，關於他重返勇士的傳聞也因此甚囂塵上。對於外界熱議的「浪花兄弟」重聚，柯瑞並未把話說死。雖然礙於勇士目前受限於「第二層土豪線」的薪資硬上限，本季要迎回湯普森難度極高，但柯瑞明確表示，決定權最終可能還是在人情與溝通上，「如果那個時刻到來，真的有對話的機會，我當然會打電話給他說：『我們想要你回來』。雖然現在看起來還很遙遠，但他當初離開時，我們也覺得那是很遙遠的事。」