NBA超級球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在球場上的關鍵一擊鮮少失手，但在商場上，一次猶豫卻讓他錯失了高達數億美元的驚人獲利。近日，杜蘭特在休士頓火箭隊友范弗利特（Fred VanVleet）的播客節目《Unguarded》中坦承，自己最後悔的商業決策，就是當年錯過了投資運動飲料品牌「BodyArmor」的黃金機會，而這筆交易最終讓已故傳奇柯比·布萊恩（Kobe Bryant）獲利高達4億美元（約新台幣126億元）。在節目中談到商業投資的失敗經驗時，杜蘭特毫不避諱地提到了「BodyArmor」這個名字。「我當時動作太慢了...」杜蘭特回憶道，當初品牌方曾主動聯繫他，提供代言或投資的機會。遺憾的是，KD並沒有及時回覆，等到他回過頭想參與時，機會早已稍縱即逝。「他們就這樣一飛沖天，發展得太瘋狂了。」這一次的錯過，成為了杜蘭特心中揮之不去的傷痛。BodyArmor隨後在運動飲料市場異軍突起，挑戰開特力（Gatorade）與動樂（Powerade）的統治地位，而這一切的成功，與布萊恩的獨到眼光密不可分。杜蘭特在訪談中特別提到了柯比：「Kobe靠這個改變了他退休後的生活，他從這筆投資賺到的錢，可能比他在聯盟打球時還要多。」據報導，柯比是在2012-13賽季因阿基里斯腱斷裂養傷期間，發現了BodyArmor這個品牌。他認為該產品有潛力顛覆由佳得樂壟斷的市場。2014年，就在柯比退休前幾年，他果斷投資了約600萬美元，取得了該公司約10%的股份，成為繼兩位共同創辦人後的第三大股東。柯比不僅僅是出資，更親自參與品牌決策與行銷，甚至拉攏了哈登（James Harden）、MLB球星楚奧特（Mike Trout）等頂尖運動員加入陣容。柯比的遠見很快獲得回報，2018年可口可樂（Coca-Cola）先是收購了部分股權，讓公司估值飆升至20億美元。到了2021年，可口可樂斥資56億美元收購了BodyArmor剩餘的所有股權，此時公司估值已達80億美元。這意味著柯比當初的600萬美元投資，最終為他的遺產帶來了約4億美元的收益，投資報酬率高達66倍。根據高盛分析師的數據，在2021年10月，BodyArmor的市佔率一度達到18%，成功撼動了運動飲料市場的版圖。