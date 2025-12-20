我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基的國際新秀戰略，正面臨近年來最嚴峻的一次考驗。隨著多名美媒與球探圈消息指出，洋基極有可能在2026年國際自由球員市場中，痛失頭號目標、頂級新秀游擊手阿西根（Wandy Asigen），這不僅是一筆簽約戰的失利，更可能對球隊未來十餘年的農場布局造成深遠衝擊。根據《紐約郵報報導》，阿西根已被紐約大都會以約380萬美元（約合新台幣1.1億元）的價碼攔截。事情的導火線，來自洋基未與長年國際球探主管羅蘭（Donny Rowland）續約。羅蘭過去多年主導洋基的國際簽約網絡，雖然成果好壞參半，但他長期與拉丁美洲新秀圈維持密切關係，甚至能在球員13、14歲時就建立「口頭共識」。如今他離開體系後，這些原本被視為「已談妥未來」的潛力新星，似乎正一一與洋基切割。根據多名球探圈消息人士透露，羅蘭團隊原本替洋基鋪好的國際市場版圖，包括：2026年等級排名第2的新秀、2027年前5名、2028年前3名、2029年前5名、2030年甚至是全市場第1人。如今卻在短時間內全面崩解，堪稱國際新秀市場的「即時瓦解」。而最震撼的一擊，正是阿西根的去向。這名被評為2026年國際自由球員市場最頂級游擊手之一的超級新秀，過去數週仍被視為洋基勢在必得的核心目標，甚至曾被拍到身穿洋基裝備、在球隊訓練基地進行打擊練習。然而，情勢卻在短短幾天內急轉直下。首先有消息指出，阿西根已收到「更高價碼的報價」──這在國際簽約即將定案的階段極為罕見。接著，18日更有多位消息來源證實，紐約大都會以約380萬美元（約合新台幣1.1億元）的簽約金，成功攔胡阿西根，並預計在2025-26國際自由球員窗口正式完成簽約。這項轉折，等同狠狠打臉洋基高層先前「不可能失手」的內部評估，也讓外界開始質疑，總管凱許曼（Brian Cashman）是否低估了不續留羅蘭所引發的連鎖效應。在過去十多年，國際市場曾是洋基最引以為傲的補強管道之一，但近年來，從選材準確度到養成成效都屢遭批評。即便如此，失去一名被視為世代級藍圖拼圖的游擊新秀，仍被普遍認為是「不可承受的代價」。美媒直言，洋基現在不僅需要重新調整國際簽約策略，更重要的是，他們原本「絕不能失去」的阿西根，卻已經成為別隊的人。這樣的失誤，可能讓球隊在未來十年內，付出沉重代價。對正試圖在美聯東區與大都會、金鶯長期競逐的洋基而言，這場看不見硝煙的「國際新秀戰爭」，或許才剛剛開始。