▲「神鱒」使原本為了減輕楚奧特的負擔，將他調整至右外野出賽，卻仍因左膝骨挫傷再度進入傷兵名單。（圖／美聯社／達志影像）

▲天使這一連串的迷航決策，與兩年前無法留住大谷翔平的失敗密不可分。(圖／美聯社／達志影像)

洛杉磯天使似乎再次站在錯誤決策的十字路口。根據《MLB.com》等美媒報導，球團正評估在2026年賽季，讓當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）重新回到中外野的可能性。天使總管佩里・米納西安（Perry Minasian）坦言「目前沒有排除任何選項」，並表示中外野、左外野與指定打擊（DH）都可能交互使用，但這項構想一出，立刻在美國媒體圈引發大量質疑聲浪。美媒《Yardbarker》直言，35歲的楚奧特早已不是適合長時間鎮守中外野的身體條件。報導指出，隨著年齡增長與傷病累積，他在速度與耐久度上的衰退已相當明顯，無論攻守表現都難以回到巔峰水準。回顧本季，天使原本為了減輕楚奧特的負擔，將他調整至右外野出賽，卻仍因左膝骨挫傷再度進入傷兵名單，最終不得不以DH為主。儘管他單季出賽130場，已是2019年以來最多，但整體成績僅繳出打擊率2成32、26轟、64分打點，與過往MVP等級的表現已有明顯落差。更令人擔憂的是，他的打擊率連續兩季低於2成5，寫下生涯新低紀錄。防守數據同樣不樂觀。從UZR、DRS到OAA等中外野守備指標，楚奧特在2021年至2024年間呈現逐年下滑趨勢。中外野向來是對速度、反應與體能消耗要求最高的守備位置，讓楚奧特回歸中外野，恐怕只會加速他身體的消耗。天使之所以動起這個念頭，根源仍在於球隊建構的困境。2025年主要擔任中外野的艾德爾（Jo Adell），守備數據幾乎墊底全聯盟，迫使球團考慮「回頭路」，將楚奧特送回最熟悉的位置。但多數分析認為，這樣的做法只是短期止痛藥，而非真正的解方。尤其20歲新秀外野手尼爾森・拉達（Nelson Rada）被視為未來布局的一環，此時卻選擇讓老將承擔更重負荷，更顯矛盾。天使這一連串的迷航決策，與兩年前無法留住大谷翔平的失敗密不可分。當同在洛杉磯的道奇因大谷到位逐步打造王朝，天使卻在失去核心後，持續陷入缺乏長期藍圖的負面循環。讓楚奧特重返中外野，究竟會是天使重建的關鍵一手，還是再次消耗球隊象徵的錯誤決定？在失去大谷翔平這場惡夢之後，米納西安的判斷力，正受到前所未有的嚴峻考驗。